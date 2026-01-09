onedio
Bir Hayranıyla Fotoğraf Çektiren Gülşen'in Makyajsız Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
09.01.2026 - 09:19

Yoğun konser temposu, sahne performansları ve tarzıyla her dönem konuşulan Gülşen, bu kez havalimanında bir hayranıyla çektirdiği makyajsız fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.

Türk pop müziğinin son 30 yılına adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri hiç şüphesiz Gülşen.

90’ların sonunda müzik dünyasına adım atan Gülşen, kısa sürede sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki duruşu, tarzı ve tavırlarıyla da konuşulmaya başlandı.

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan “Of Of”, “Bangır Bangır”, “İltimas”, “Yatcaz Kalkcaz Ordayım” ve “Bir İhtimal Biliyorum” gibi hit parçalar, Gülşen’i listelerin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline getirdi.

Parıltılı sahne kostümleri, sık değişen imajı ve danslarıyla zaman zaman magazin gündeminde kendine yer bulan Gülşen bu sefer sosyal medyaya düşen bir pozla adından bahsettirdi.

Magazin Burada'nın haberine göre, sahne tarzı, iddialı kostümleri ve güçlü duruşuyla her zaman konuşulan Gülşen, bu kez doğal haliyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, havalimanında bir hayranıyla fotoğraf çektirirken objektiflere makyajsız haliyle yansıdı.

