İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 14 - 15 Mart Günleri Kulaklarınız Bayram Etsin!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 17:41

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında; cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 14 - 15 Mart'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Kenan Doğulu – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacaktır. Biletler Biletix’te tükenmiştir. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Doğulu, uzun kariyerinde birçok hit şarkı üretmiş ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır.

  • Gökhan Türkmen – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 18:00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. 2008’de “Büyük İnsan” şarkısıyla çıkış yapan Türkmen, duygusal pop şarkıları ve güçlü vokaliyle tanınmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

  • Pentagram – 15 Mart 2026 Pazar günü saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi (Kadıköy)’nde sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. 1987’de kurulan ve Türkiye’nin en tanınmış heavy metal gruplarından biri olan Pentagram, Anadolu ezgilerini heavy metal sound’u ile birleştiren klasikleşmiş şarkılarını canlı olarak seslendirecektir.

  • Yüksek Sadakat – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 21:30’da IF Performance Hall (Beşiktaş)’ta sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. 2004 yılında kurulan ve “Dön Bana” gibi hitleriyle tanınan grup, enerjik sahne performansıyla rock müzik severlere canlı bir konser deneyimi sunacaktır.

  • BaBa Zula – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 23:45’te Blind İstanbul (Beyoğlu)’nda sahne alacaktır. Biletler Songkick üzerinden satıştadır. 1996’da kurulan grup, geleneksel Türk müziği enstrümanlarını elektronik ve psychedelic sound’larla birleştiren özgün tarzı ve sahne performanslarıyla tanınmaktadır.

  • Ayna – 15 Mart 2026 Pazar günü saat 21:00’de Trump Sahne (Mecidiyeköy)’de sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. 1996’da Erhan Güleryüz öncülüğünde kurulan Ayna, kariyerinin sevilen şarkılarını bu konserde dinleyicilerle paylaşacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Deha Bilimlier – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 21:00’de Jolly Joker Kartal – İstMarina sahnesinde konser verecektir. Biletler Shazam üzerinden satıştadır. 1983 İzmir doğumlu sanatçı, 2000’li yıllardan beri Türk rap sahnesinde aktif olarak müzik üretmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

  • İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk KorosuKadıköy Süreyya Operası – 15 Mart 2026, 13:00: İstanbul Devlet Opera ve Balesi çatısı altındaki Çocuk Korosu, 15 Mart Pazar saat 13:00’te Süreyya Operası’nda konser verecek. Emre Gülnar yönetimindeki koro, klasik eserler ve çocuk korosu şarkılarını seslendirerek müziğin birleştirici gücünü vurgulayacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • Myd – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 22:00’de Babylon’da sahne alacaktır. Biletler TicketmasterTR (Passo) üzerinden satıştadır. Fransız DJ ve prodüktör Myd, disko ve house etkilerini elektronik müziğe taşıyan dans odaklı performanslarıyla tanınmaktadır.

  • Alessandro Cortini – 15 Mart 2026 Pazar günü saat 21:00’de Paribu Art Ana Sahne (İstiklal)’de sahne alacaktır. Biletler TicketmasterTR (Passo) üzerinden satıştadır. Nine Inch Nails ile çalışmalarıyla tanınan Cortini, synth tabanlı atmosferik ve ambient elektronik müzik üretmektedir.

  • Stereoclip – 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 23:45’te Blind İstanbul’da sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. Belçikalı DJ ve prodüktör, elektronik müziği canlı enstrümanlarla birleştiren deep house tarzıyla bilinir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Caz Müzik Dinlemek İçin Nereye Gidilmeli?

  • GingerBlackGinger – 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20:30’da Paribu Art Yan Sahne (İstiklal)’de sahne alacaktır. Biletler Biletix üzerinden satıştadır. Kontrbasçı Yannick Peeters liderliğindeki topluluk caz, rock ve doğaçlama müziği birleştiren deneysel bir müzik anlayışıyla tanınmaktadır.

  • Transatlantic Jazz All-Stars (“Miles Davis & John Coltrane Centennial”) – Nardis Jazz Club – 14 Mart 2026, 21:30: İstanbul Nardis Jazz Club, Miles Davis ile John Coltrane’in 100. doğum yıldönümü onuruna Transatlantic Jazz All-Stars topluluğunu ağırlıyor. ABD, Kanada ve Avrupa’dan tanınmış caz solistlerini bir araya getiren proje, 1955–60 dönemine ait esintiler taşıyan caz repertuvarını sahneye taşıyacak.

