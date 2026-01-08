onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Hiç Genç Olmamış!" Cem Yılmaz'ın 1999 Yılından Bu Yana Yıllar İçindeki İmaj Değişiklikleri Dikkat Çekti

"Hiç Genç Olmamış!" Cem Yılmaz'ın 1999 Yılından Bu Yana Yıllar İçindeki İmaj Değişiklikleri Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 15:25

Türkiye’de stand-up denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz, yıllardır hem sahnede hem ekranda yakaladığı başarıyla zirvedeki yerini koruyor. Sinema filmlerinden televizyon projelerine, reklam yüzlerinden stand-up gösterilerine kadar uzanan kariyeriyle geniş bir kitleye hitap eden Yılmaz, özellikle sahne performanslarıyla adeta yok satıyor. 

Aylar öncesinden tükenen biletler, kapalı gişe turneler ve her yeni gösterisinde oluşan büyük beklenti, onu Türkiye’nin en sevilen ve en çok izlenen komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz, Netflix’te zirveye yerleşerek bir kez daha gündemin merkezine oturmuş durumda.

Son dönemde ise yalnızca başarıları değil, yıllar içinde stand-up gösterilerinde değişen imajı da sosyal medyada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın son stand-up gösterisi CMXXIV, 31 Aralık 2025’te Netflix’te yayınlandı ve kısa sürede platformun en çok izlenen içerikleri arasında birinci sıraya yükseldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın son stand-up gösterisi CMXXIV, 31 Aralık 2025’te Netflix’te yayınlandı ve kısa sürede platformun en çok izlenen içerikleri arasında birinci sıraya yükseldi.

Yeni yılı evinde geçiren milyonlarca izleyicinin tercih ettiği yapımlar arasında zirvede yer alan Cem Yılmaz 2026'ya bomba gibi bir giriş yaptı. 

Cem Yılmaz’ın geçmişte Netflix’te yayınlanan bir diğer stand-up gösterisi olan “Diamond Elite Platinum Plus” de, CMXXIV’nin popülerliği sonrası tekrar Netflix Top 10 listelerinde yer almayı başardı.

Cem Yılmaz’ın yıllar içinde sahneye taşıdığı stand-up gösterileri kadar, bu gösterilerde değişen imajı da sosyal medyada dikkat çekti.

Cem Yılmaz’ın yıllar içinde sahneye taşıdığı stand-up gösterileri kadar, bu gösterilerde değişen imajı da sosyal medyada dikkat çekti.

Cem Yılmaz’ın 1999’daki Bir Tat Bir Doku’dan başlayıp CMYLMZ, CM101MMXI, Diamond Elite Platinum Plus ve son olarak CMXXIV’e uzanan sahne yolculuğunda değişen imajı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

Saç-sakal stili, kilo değişimi ve sahnedeki duruşundaki farklılıklar kullanıcıların gözünden kaçmadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın