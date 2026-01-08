38 Yaş Espirisiyle Tepki Çeken Cem Yılmaz'a Gülben Ergen'den Destek!

Şener Şen, Ediz Hun, Yılmaz Erdoğan ve Müjdat Gezen gibi isimleri işaret eden Gülben Ergen, bazı sanatçıların zamanla eskimediğini vurgulayarak Cem Yılmaz’ın da bu isimlerden biri olduğunu ima etti.

Bir başka kullanıcı, Gülben Ergen’e hitaben yaptığı yorumda Cem Yılmaz’a kırgın olduğunu açıkça dile getirerek “44 yaşındayım, ölmedim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bu yoruma da doğrudan cevap veren Ergen, tansiyonu düşüren bir çıkış yaptı. Mizahın ciddiye alınıp küslük sebebi yapılmaması gerektiğini savunan Ergen, “Şakalar gülmek içindir, ciddiye alıp küsülmek için değil” diyerek Cem Yılmaz’a desteğini sürdürdü.