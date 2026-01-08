38 Yaş Espirisiyle Tepki Çeken Cem Yılmaz'a Gülben Ergen'den Destek!
Cem Yılmaz’ın gösterisinde yaptığı 38 yaş esprisi gündemi sarsmaya devam ederken, tartışmaya bu kez Gülben Ergen de dahil oldu. Sosyal medyada bir kullanıcının “bazen süresi dolduğunda çekilmesini de bilmek gerekir” yorumu üzerine sessiz kalmayan Ergen, usta isimleri örnek göstererek dikkat çeken bir yanıt verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü CMXXIV adlı stand-up gösterisinde kadınlarla ilgili yaptığı bir espriyle gündem oldu.
Eski sevgilisi Necla Karahalil’den de bu esprisi sonrası göndermeli bir paylaşım alan Cem Yılmaz'a bir destek de Gülben Ergen'den geldi.
O paylaşımın altına kullanıcılardan gelen yorumlara sessiz kalmayan Ergen, Cem Yılmaz'a destek verdi.
