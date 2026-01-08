onedio
38 Yaş Espirisiyle Tepki Çeken Cem Yılmaz'a Gülben Ergen'den Destek!

38 Yaş Espirisiyle Tepki Çeken Cem Yılmaz'a Gülben Ergen'den Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 13:21

Cem Yılmaz’ın gösterisinde yaptığı 38 yaş esprisi gündemi sarsmaya devam ederken, tartışmaya bu kez Gülben Ergen de dahil oldu. Sosyal medyada bir kullanıcının “bazen süresi dolduğunda çekilmesini de bilmek gerekir” yorumu üzerine sessiz kalmayan Ergen, usta isimleri örnek göstererek dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü CMXXIV adlı stand-up gösterisinde kadınlarla ilgili yaptığı bir espriyle gündem oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü CMXXIV adlı stand-up gösterisinde kadınlarla ilgili yaptığı bir espriyle gündem oldu.

Gösterinin bir bölümünde, özel hayatından bahsederken “38 yaşındaki biriyle çıkıyorum… ‘çıtır buldu’ diyorlar; 38… ölmek üzere!” şeklinde ifadeler kullanan Cem Yılmaz sosyal medyada tepki çekmişti.

38 yaşında olduğunu vurgulayan İrem Derici, Cem Yılmaz’ın gösterisinde geçen sözlere alınmadığını açıkça dile getirmiş, konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü savunan Derici, bu ifadelerin mizah olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Ben 38 yaşındayım ve izlerken zerre alınmadım” çıkışında bulunmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Eski sevgilisi Necla Karahalil'den de bu esprisi sonrası göndermeli bir paylaşım alan Cem Yılmaz'a bir destek de Gülben Ergen'den geldi.

Eski sevgilisi Necla Karahalil’den de bu esprisi sonrası göndermeli bir paylaşım alan Cem Yılmaz'a bir destek de Gülben Ergen'den geldi.

Karahalil, sosyal medya hesabında “Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı” yazan bir gönderiyi paylaşmış ve “Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır” notuyla dikkat çekmişti.

Uzayıp giden '38 yaş' mevzusunun ardından Gülben Ergen de oğluyla birlikte Cem Yılmaz'ı izlemeye gitti. Paylaştığı pozun altına 'Sinemada, sahnede, ekranda 30 senedir muhteşem' notunu düşen Ergen, Cem Yılmaz'dan övgü dolu ifadelerle bahsetti.

O paylaşımın altına kullanıcılardan gelen yorumlara sessiz kalmayan Ergen, Cem Yılmaz'a destek verdi.

O paylaşımın altına kullanıcılardan gelen yorumlara sessiz kalmayan Ergen, Cem Yılmaz'a destek verdi.

Şener Şen, Ediz Hun, Yılmaz Erdoğan ve Müjdat Gezen gibi isimleri işaret eden Gülben Ergen, bazı sanatçıların zamanla eskimediğini vurgulayarak Cem Yılmaz’ın da bu isimlerden biri olduğunu ima etti.

Bir başka kullanıcı, Gülben Ergen’e hitaben yaptığı yorumda Cem Yılmaz’a kırgın olduğunu açıkça dile getirerek “44 yaşındayım, ölmedim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bu yoruma da doğrudan cevap veren Ergen, tansiyonu düşüren bir çıkış yaptı. Mizahın ciddiye alınıp küslük sebebi yapılmaması gerektiğini savunan Ergen, “Şakalar gülmek içindir, ciddiye alıp küsülmek için değil” diyerek Cem Yılmaz’a desteğini sürdürdü.

ikigai

Gülben ergen desteğine ihtiyacı yok CMYLMZ'ın.. Bazıları yaşarken ruhu ölüyor diye soğuk duş etkisi yaratan bir espride biz yapalım (: Konu acaip uzadı ya 💆‍♀️ Devamını Gör

Tehuti555

komedyene gülünür, söyledikleri de ciddiye alınmaz, doğru ama artık gülünecek bir şey yapamaması, yapamadıkça da saçmalaması gibi bir sorun var. yoksa ofansi... Devamını Gör