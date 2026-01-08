Son Hali Gündem Olmuştu: Kalkık Kaşlarıyla Dile Düşen Alişan'dan Estetik İtirafı
Son günlerde kaşlarıyla sosyal medyanın diline düşen Alişan, hakkındaki estetik iddialarına sonunda açıklık getirdi. Uzun süredir ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ve şimdilerde sunuculuğuyla öne çıkan Alişan, yüzündeki değişimle ilgili yapılan yorumları görmezden gelmedi. Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarının da tanıdık yüzlerinden biri olan Alişan, son dönemde özellikle sunuculuk performansıyla adından söz ettiriyor.
Gel Konuşalım programına konuk olan Alişan yüzündeki değişim hakkında konuştu.
