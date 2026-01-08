onedio
Son Hali Gündem Olmuştu: Kalkık Kaşlarıyla Dile Düşen Alişan'dan Estetik İtirafı

Ecem Dalgıçoğlu
08.01.2026 - 08:52

Son günlerde kaşlarıyla sosyal medyanın diline düşen Alişan, hakkındaki estetik iddialarına sonunda açıklık getirdi. Uzun süredir ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ve şimdilerde sunuculuğuyla öne çıkan Alişan, yüzündeki değişimle ilgili yapılan yorumları görmezden gelmedi. Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarının da tanıdık yüzlerinden biri olan Alişan, son dönemde özellikle sunuculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Sabah kuşağından magazin gündemine uzanan bu yoğun tempo sürerken, Alişan bu kez yaptığı botoks iddialarıyla konuşulmaya başladı. Alişan'ın üzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmazken, sosyal medyada gündeme oturan o anlara dair kısa sürede açıklama gelmişti.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı, son dönemde sosyal medyada konuşulan kalkık kaş görünümü ve “botoks yaptırdı mı?” tartışmalarına esprili bir dille cevap vermişti. Alişan, kendi fotoğrafını paylaşarak altına “Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda.” ifadelerini düşmüştü.

Gelen yorumlardan bahsetmiştik:

Gel Konuşalım programına konuk olan Alişan yüzündeki değişim hakkında konuştu.

