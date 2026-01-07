Çağla Şıkel'in Kendisinden Para İsteyen Çocuklarına Koyduğu Kurallar Kullanıcılardan Takdir Topladı

Bir dönem mankenlik ve oyunculuğuyla ekranlarda adından söz ettiren Şıkel, şimdi hem annelik hem sosyal medya paylaşımları hem de sunuculuğuyla kullanıcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’la kurduğu sevgi dolu ama bir o kadar da disiplinli bağla dikkat çekiyor. Daha önce oğullarının ikili ilişkilerinden spor salonuna yürüyerek gitme isteklerine kadar pek çok konuda kimi zaman muhabirlere, kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla açıklamalarda bulunan Şıkel’in bu çıkışları, zaman zaman sosyal medyada kullanıcıların tepkisini de beraberinde getirebiliyor.