Oğullarının Spor Salonuna Yürüyerek Gitmeleri Konusunda Kurallarını Belli Eden Çağla Şıkel Tepki Çekti!
Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la kurduğu sevgi dolu ve bir o kadar sıkı bağla dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Oğullarının spor salonuna yürüyerek gitme istekleri hakkında konuşan Çağla Şikel'in o sözleri sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmiş; magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Şıkel'in iki oğlu Kuzey ve Uzay ile kurduğu sıkı bağ, sosyal medyada ve röportajlarında sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi.
Oğullarının spor salonuna yürüyerek gitmesine belli bir yaşa kadar izin vermediğini söyleyen Çağla Şıkel bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın