Oğullarının Spor Salonuna Yürüyerek Gitmeleri Konusunda Kurallarını Belli Eden Çağla Şıkel Tepki Çekti!

Bu evlilikten 2010'da oğulları Kuzey'i ardından da 2012'de Uzay'ı kucağına alan ikilinin ilişkisi çok da uzun sürmedi. 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayıran ikili her ne kadar evlilikleri sona erse de, ebeveynlik konusundaki uyumları hep örnek gösterildi.

Çocuklarının doğum günleri gibi özel anlarda bir araya gelen ikili, birlikte vakit geçirerek aile bağlarını güçlü tutmaya devam ediyor.

Emre Altuğ’un konserlerinde oğullarıyla sahne önünde yer alması ve Çağla Şıkel’in çocuklarıyla olan sıcak paylaşımları, aralarındaki saygı dolu ilişkiyi zaman zaman gözler önünde seriyor.