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Oğullarının Spor Salonuna Yürüyerek Gitmeleri Konusunda Kurallarını Belli Eden Çağla Şıkel Tepki Çekti!

Oğullarının Spor Salonuna Yürüyerek Gitmeleri Konusunda Kurallarını Belli Eden Çağla Şıkel Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 22:36

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la kurduğu sevgi dolu ve bir o kadar sıkı bağla dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Oğullarının spor salonuna yürüyerek gitme istekleri hakkında konuşan Çağla Şikel'in o sözleri sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmiş; magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmiş; magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı.

Bu evlilikten 2010'da oğulları Kuzey'i ardından da 2012'de Uzay'ı kucağına alan ikilinin ilişkisi çok da uzun sürmedi.  2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayıran ikili her ne kadar evlilikleri sona erse de, ebeveynlik konusundaki uyumları hep örnek gösterildi.

Çocuklarının doğum günleri gibi özel anlarda bir araya gelen ikili, birlikte vakit geçirerek aile bağlarını güçlü tutmaya devam ediyor.

Emre Altuğ’un konserlerinde oğullarıyla sahne önünde yer alması ve Çağla Şıkel’in çocuklarıyla olan sıcak paylaşımları, aralarındaki saygı dolu ilişkiyi zaman zaman gözler önünde seriyor.

Çağla Şıkel'in iki oğlu Kuzey ve Uzay ile kurduğu sıkı bağ, sosyal medyada ve röportajlarında sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi.

Çağla Şıkel'in iki oğlu Kuzey ve Uzay ile kurduğu sıkı bağ, sosyal medyada ve röportajlarında sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi.

Özellikle büyük oğlu Kuzey’in ergenliğe adım atmasıyla birlikte anne-oğul ilişkisi de yepyeni bir boyut kazanmış durumda. Şıkel, oğlunun ilk aşkını öğrendiğinde verdiği tepkiyle herkesi gülümsetmişti: “Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum!” sözleri sosyal medyada olay olmuştu.

'Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır... Ama bir şey değişti mi? Hayır!” diyerek anneliğin zorlayıcı anlarını da paylaşan Çağla Şıkel yine oğullarıyla ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

Oğullarının spor salonuna yürüyerek gitmesine belli bir yaşa kadar izin vermediğini söyleyen Çağla Şıkel bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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