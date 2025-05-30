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41 Yaşındaki Naz Elmas'ın Filtreyle Kendini Resmen Çocuğa Dönüştürdüğü Pozlar Dillere Büyük Düştü!

41 Yaşındaki Naz Elmas'ın Filtreyle Kendini Resmen Çocuğa Dönüştürdüğü Pozlar Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 19:52

Son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Naz Elmas, adeta “tanınmaz” hale geldi! 41 yaşındaki güzel oyuncunun son pozları, takipçilerini ikiye böldü. Yüz hatlarındaki değişim, kimi kullanıcılar tarafından estetik müdahale olarak yorumlanırken, kimileri ise filtrelerin dozunun biraz fazla kaçtığını savundu.

Gelin o pozlara birlikte bakalım!

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2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Havin karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Naz Elmas, o zamandan beri ekrandan inmeyen isimlerden biri.

2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Havin karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Naz Elmas, o zamandan beri ekrandan inmeyen isimlerden biri.

Duygusal ama güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandıran oyuncu Naz Elmas, Haziran GecesiDoktorlarUstura Kemal ve Kördüğüm gibi dizilerle hafızalara kazındı.

Son yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi projelerde boy gösteren Elmas, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Naz Elmas’ın özel hayatı da en az oynadığı diziler kadar olaylıydı. 2019 yılında ünlü reklamcı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu evliliğini de göz önünde yaşamaktan kaçınmamıştı.

Naz Elmas’ın özel hayatı da en az oynadığı diziler kadar olaylıydı. 2019 yılında ünlü reklamcı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu evliliğini de göz önünde yaşamaktan kaçınmamıştı.

Ancak bu evlilik, 2022’de sessiz sedasız sona ermişti. İkilinin ayrılık nedenine dair net bir açıklama yapılmasa da, yakın çevreleri “karşılıklı anlaşarak ayrıldılar” açıklamasında bulunmuştu. 

Naz Elmas daha önce de yaşadığı aşklarla gündeme gelmiş, magazin sayfalarında sık sık yer almıştı. 

2024 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Karadut dizisinin kadrosuna dahil olan, dizinin üçüncü bölümünde 'Nihan Akıncı' karakteriyle izleyici karşısına çıkan isim oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu son olarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlarla gündeme oturdu.

Güzel oyuncu son olarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlarla gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla dile düşen isim yüzüne yaptırdığı işlemlerden mi yoksa filtreden mi bilinmez bir hayli eleştiri aldı.

Hem kıyafeti hem de yüzündeki değişimle tepki çeken Naz Elmas'ı sosyal medya kullanıcıları ilk bakışta tanıyamadı! 41 yaşındaki oyuncunun son görüntüsünü çocuk sananlar bile oldu!

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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