41 Yaşındaki Naz Elmas'ın Filtreyle Kendini Resmen Çocuğa Dönüştürdüğü Pozlar Dillere Büyük Düştü!
Son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Naz Elmas, adeta “tanınmaz” hale geldi! 41 yaşındaki güzel oyuncunun son pozları, takipçilerini ikiye böldü. Yüz hatlarındaki değişim, kimi kullanıcılar tarafından estetik müdahale olarak yorumlanırken, kimileri ise filtrelerin dozunun biraz fazla kaçtığını savundu.
Gelin o pozlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Havin karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Naz Elmas, o zamandan beri ekrandan inmeyen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Naz Elmas’ın özel hayatı da en az oynadığı diziler kadar olaylıydı. 2019 yılında ünlü reklamcı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu evliliğini de göz önünde yaşamaktan kaçınmamıştı.
Güzel oyuncu son olarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlarla gündeme oturdu.
Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın