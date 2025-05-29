Bir Avuçluk Kahvaltısıyla Tepki Çeken Çağla Şıkel'in Kilosunu Korumak İçin Pastadan Aldığı Pay Gündem Oldu!
Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam mottosunu öyle benimsemiş ki, doğum günü partilerinde bile şekerle papaz olmuş durumda! Yakın arkadaşının doğum gününe katılan Şıkel, pastanın üstündeki meyveleri yiyip diğer kısmını es geçti. Şıkel'in o paylaşımı X'te gündem oldu, tartışmaları beraberinde getirdi.
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Podyumların vazgeçilmezi, ekranların tanınan yüzü Çağla Şıkel magazin gündemini kasıp kavurmaya devam eden, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri.
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Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündeme gelmiş, tabağın yalnızca bir avuç çiğ kuruyemiş ve birkaç vitaminden oluşması tartışmalara neden olmuştu.
Geçtiğimiz gece bir doğum gününe katılan Çağla Şıkel yine tabak paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti!
Bir X kullanıcısının "70-80 yıl görüp gideceğimiz şu hayat, zayıf kalmak uğruna bir arkadaşımızın doğum günü pastasından yemeyecek kadar mühim değil inanın ki" ifadeleri gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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