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Bir Avuçluk Kahvaltısıyla Tepki Çeken Çağla Şıkel'in Kilosunu Korumak İçin Pastadan Aldığı Pay Gündem Oldu!

Bir Avuçluk Kahvaltısıyla Tepki Çeken Çağla Şıkel'in Kilosunu Korumak İçin Pastadan Aldığı Pay Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 12:00

Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam mottosunu öyle benimsemiş ki, doğum günü partilerinde bile şekerle papaz olmuş durumda! Yakın arkadaşının doğum gününe katılan Şıkel, pastanın üstündeki meyveleri yiyip diğer kısmını es geçti. Şıkel'in o paylaşımı X'te gündem oldu, tartışmaları beraberinde getirdi.

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Podyumların vazgeçilmezi, ekranların tanınan yüzü Çağla Şıkel magazin gündemini kasıp kavurmaya devam eden, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri.

Podyumların vazgeçilmezi, ekranların tanınan yüzü Çağla Şıkel magazin gündemini kasıp kavurmaya devam eden, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri.

47 yaşına gelse de fit vücudu, sağlıklı yaşam tarzıı ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Şıkel, son olarak Alişan'ın hem lahmacun muhabbetiyle ve “aşk hayatım yok” çıkışıyla dikkat çektmişti.

 Fox TV’deki “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla sabah ekranlarının aranan yüzü olmaya devam eden güzel sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündeme gelmiş, tabağın yalnızca bir avuç çiğ kuruyemiş ve birkaç vitaminden oluşması tartışmalara neden olmuştu.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündeme gelmiş, tabağın yalnızca bir avuç çiğ kuruyemiş ve birkaç vitaminden oluşması tartışmalara neden olmuştu.

Eleştirilerin ardından Şıkel, 'Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek yedim, öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım' ifadelerini kullanmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gece bir doğum gününe katılan Çağla Şıkel yine tabak paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti!

Geçtiğimiz gece bir doğum gününe katılan Çağla Şıkel yine tabak paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti!

Arkadaşının doğum günü pastasından sadece meyveleri yemeyi tercih eden Şıkel'in 'Pastanın yediğim kısmı' notlu paylaşımı gündeme yerleşti.

Bir X kullanıcısının "70-80 yıl görüp gideceğimiz şu hayat, zayıf kalmak uğruna bir arkadaşımızın doğum günü pastasından yemeyecek kadar mühim değil inanın ki" ifadeleri gündem oldu.

Bir X kullanıcısının "70-80 yıl görüp gideceğimiz şu hayat, zayıf kalmak uğruna bir arkadaşımızın doğum günü pastasından yemeyecek kadar mühim değil inanın ki" ifadeleri gündem oldu.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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