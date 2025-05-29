Alakaya Çay Demle: Bir Proje İçin Bir Araya Gelen Teoman, Aleyna Tilki ve Mahmut Tuncer Goygoy Tufanı Estirdi!
Sosyal medya kullanıcıları dün akşam ilginç bir reklam filmine şahit oldu. Üçü de müzik dünyasının bambaşka köşelerinden gelen Teoman, Mahmut Tuncer ve Aleyna Tilki, aynı projede buluşunca ortalık bir anda karıştı!
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İşte o anlar:
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Bir yanda rock efsanesi Teoman, diğer yanda sevilen türkücü Mahmut Tuncer'in girişi, bir yanda da popun genç yıldızı Aleyna Tilki!
Gelen tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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