onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Galatasaray Kutlamalarında 'Göztepesporluyum' İtirafıyla Yuhalanan Zeynep Bastık Kullanıcılardan Tepki Çekti!

Galatasaray Kutlamalarında 'Göztepesporluyum' İtirafıyla Yuhalanan Zeynep Bastık Kullanıcılardan Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 09:41

Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Görkemli şampiyonluk kutlamasında geceye damga vuran isim Zeynep Bastık oldu. 'Göztepe taraftarıyım' sözleriyle taraftarların tepkisini çeken isim sahnede yuhalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, 2025 yılında hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı. 25. lig zaferiyle tarih yazan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası’yla başarısını taçlandırdı.

Galatasaray, 2025 yılında hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı. 25. lig zaferiyle tarih yazan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası’yla başarısını taçlandırdı.

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak 25. kez Süper Lig şampiyonu oldu.  Takımın yıldız isimleri önderliğinde, teknik direktör Okan Buruk’la gelen bu zafer, Galatasaray taraftarı için kutlamaları da beraberinde getirdi.

Zaferin ardından kutlamalar tam anlamıyla bir festivale dönüştü. Yenikapı'da düzenlenen “Champions Fest”le başlayan coşku, 28 Mayıs gecesi Rams Park’ta görkemli bir törenle devam etti.

28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

Bastık, 'Ben büyük bir takımı tutmuyorum, Göztepe taraftarıyım. Erkek arkadaşım Galatasaraylı olduğu için tüm maçları izledim.' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleri, bazı Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı ve sanatçı sahnede yuhalandı.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken tepkiler de beraberinde geldi.

İşte o anlar:

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın