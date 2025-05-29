Galatasaray Kutlamalarında 'Göztepesporluyum' İtirafıyla Yuhalanan Zeynep Bastık Kullanıcılardan Tepki Çekti!
Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Görkemli şampiyonluk kutlamasında geceye damga vuran isim Zeynep Bastık oldu. 'Göztepe taraftarıyım' sözleriyle taraftarların tepkisini çeken isim sahnede yuhalandı.
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Galatasaray, 2025 yılında hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı. 25. lig zaferiyle tarih yazan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası’yla başarısını taçlandırdı.
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28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.
İşte o anlar:
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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