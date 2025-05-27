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Peruğuna Laf Attı: Coşkun Sabah'la Gerilen İrem Derici Ünlü İsim Üzerinden Şoke Bir İddiada Bulundu

Peruğuna Laf Attı: Coşkun Sabah'la Gerilen İrem Derici Ünlü İsim Üzerinden Şoke Bir İddiada Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 22:19

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sahne almayan Coşkun Sabah’ı hedef alan İrem Derici, sosyal medyada sert göndermelerde bulundu. Usta sanatçıdan “Kıskanıyorlar, başa çıkabilir misiniz?” şeklinde iddialı bir yanıt gelince, Derici’den karşı hamle gecikmedi.

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2024-2025 sezonunu büyük bir başarıyla tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını adeta havalara uçurdu.

2024-2025 sezonunu büyük bir başarıyla tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını adeta havalara uçurdu.

Geçtiğimiz günlerde bu zaferi görkemli bir kutlamayla taçlandıran Galatasaray taraftarının şampiyonluk coşkusu sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda kutlama etkinliklerinde de kendini gösterdi. Ancak, bu keyifli atmosferde beklenmedik bir magazin polemiği de gündeme oturdu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan isimler arasında bu yıl Blok3, Kenan Doğulu, Atiye, Aydilge yer alırken ünlü popçu İrem Derici yer almadı.

Sahne listesinde olmaması, sosyal medyada dikkat çekici bir espriyle karşılık buldu. İrem Derici, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?” diyerek etkinlikteki sanatçı tercihlerini tiye aldı.

Bu sözlerin üzerine İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü. "PerukFest" ifadeleriyle Coşkun Sabah'a göndermede bulunan isim aynı zamanda şoke eden bir iddiada bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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