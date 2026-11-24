Merkür burcunda ilerliyor ve zihnin bir dedektif gibi çalışıyor. Bugün insanların söylemediklerini bile duyabilirsin. Bu sezgini doğru yerde kullan; bir iş görüşmesinde, bir pazarlıkta ya da önemli bir konuşmada seni bir adım öne taşıyacak.

Yönetici gezegenin Mars, kariyer evindeki son gününü geçiriyor. İş hayatında başlattığın bir çabanın sonuçlarını görmeye başlayabilirsin. Gece Mars arkadaşlık evine geçeceği için önümüzdeki dönemde ekip çalışmaları öne çıkacak. Ay ise ortak para ve paylaşım evinde; bir borç, ortak bir bütçe ya da ödenecek bir fatura gündeme gelebilir. Küçük bir planla hepsini kolayca halledeceksin.

Bekarsan çekim gücün yüksek ama kendini hemen açmak zorunda değilsin, biraz gizem iyidir. İlişkin varsa partnerinle duygularınızı derinlemesine konuşmak aranızdaki yakınlığı artıracak. Akşam sıcak bir duş ve erken bir uyku sana yeniden doğmuş gibi hissettirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…