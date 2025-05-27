Tolga Çevik, Bülent Ersoy'u Arkadaşım Hoş Geldin'de Ağırladığı Gece Kuliste Yaşananları İlk Kez Anlattı

Sahneye her adım attığında seyircide kahkaha garantisi veren Çevik, partneri “Müdür” Fırat Parlak’ın sesiyle olan diyaloglarıyla da hafızalara kazındı.

Bu doğaçlama komedi formatı yıllarca televizyonda ve YouTube’da milyonlara ulaştı. İzleyiciyle kurduğu sıcak bağ ve naif esprileriyle, kaba mizahın dışında kalmayı başaran ender isimlerden biri oldu.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden Tolga Çevik, hem “Arkadaşım Hoşgeldin” sahnesinde yaptığı doğaçlamalarla hem de ünlü konuklara yaptığı taşlamalarla izleyiciyi gülmekten kırıp geçiren bir isim. Katıldığı programlarda anlattığı anılar ise en az sahnedeki performansları kadar eğlenceli!