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Tolga Çevik, Bülent Ersoy'u Arkadaşım Hoş Geldin'de Ağırladığı Gece Kuliste Yaşananları İlk Kez Anlattı

Tolga Çevik, Bülent Ersoy'u Arkadaşım Hoş Geldin'de Ağırladığı Gece Kuliste Yaşananları İlk Kez Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 21:34

Komedi dünyasının duayeni Tolga Çevik, hem sahnede hem kamera arkasında yaşadığı hikayelerle izleyiciyi gülümsetmeye devam ediyor. Bu kez Kafa TV'de anlattığı anısıyla gündem olan Çevik, yıllar önce “Arkadaşım Hoşgeldin”e konuk olan Bülent Ersoy ile yaşadığı o geceyi izleyiciyle paylaştı.

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Türk mizahının ve doğaçlamanın ustalarından Tolga Çevik; sahnedeki samimiyeti, seyirciyle kurduğu içten bağı ve temiz mizah anlayışıyla yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri.

Türk mizahının ve doğaçlamanın ustalarından Tolga Çevik; sahnedeki samimiyeti, seyirciyle kurduğu içten bağı ve temiz mizah anlayışıyla yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri.

Türkiye’de mizah denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Tolga Çevik. Sessizliğiyle bile güldüren, bakışıyla skeç yazdıra yetenekli komedyen, 2025 yılında yepyeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıktı.

Komedi dünyasının sevilen yüzleri Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak, sonunda aynı projede buluştu! Disney+’ta yayınlanan 'Kalender Pide' filmi, hem eğlencesiyle hem de kadrosuyla olay yarattı.

Tolga Çevik’in yıllardır en çok sevilen formatlarından biri olan “Arkadaşım Hoşgeldin” ve devamı niteliğindeki “Tolgshow”, aslında onun doğaçlamadaki ustalığını ortaya seren bir mizah efsanesine dönüştü.

Tolga Çevik’in yıllardır en çok sevilen formatlarından biri olan “Arkadaşım Hoşgeldin” ve devamı niteliğindeki “Tolgshow”, aslında onun doğaçlamadaki ustalığını ortaya seren bir mizah efsanesine dönüştü.

Sahneye her adım attığında seyircide kahkaha garantisi veren Çevik, partneri “Müdür” Fırat Parlak’ın sesiyle olan diyaloglarıyla da hafızalara kazındı.

Bu doğaçlama komedi formatı yıllarca televizyonda ve YouTube’da milyonlara ulaştı. İzleyiciyle kurduğu sıcak bağ ve naif esprileriyle, kaba mizahın dışında kalmayı başaran ender isimlerden biri oldu.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden Tolga Çevik, hem “Arkadaşım Hoşgeldin” sahnesinde yaptığı doğaçlamalarla hem de ünlü konuklara yaptığı taşlamalarla izleyiciyi gülmekten kırıp geçiren bir isim. Katıldığı programlarda anlattığı anılar ise en az sahnedeki performansları kadar eğlenceli!

Son olarak Kafa TV’de konuk olan Çevik, Diva Bülent Ersoy ile yaşadığı unutulmaz bir kulis anısını anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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