Tolga Çevik, Bülent Ersoy'u Arkadaşım Hoş Geldin'de Ağırladığı Gece Kuliste Yaşananları İlk Kez Anlattı
Komedi dünyasının duayeni Tolga Çevik, hem sahnede hem kamera arkasında yaşadığı hikayelerle izleyiciyi gülümsetmeye devam ediyor. Bu kez Kafa TV'de anlattığı anısıyla gündem olan Çevik, yıllar önce “Arkadaşım Hoşgeldin”e konuk olan Bülent Ersoy ile yaşadığı o geceyi izleyiciyle paylaştı.
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Türk mizahının ve doğaçlamanın ustalarından Tolga Çevik; sahnedeki samimiyeti, seyirciyle kurduğu içten bağı ve temiz mizah anlayışıyla yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri.
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Tolga Çevik’in yıllardır en çok sevilen formatlarından biri olan “Arkadaşım Hoşgeldin” ve devamı niteliğindeki “Tolgshow”, aslında onun doğaçlamadaki ustalığını ortaya seren bir mizah efsanesine dönüştü.
Son olarak Kafa TV’de konuk olan Çevik, Diva Bülent Ersoy ile yaşadığı unutulmaz bir kulis anısını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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