Yönetici gezegenin Uranüs, aşk ve yaratıcılık evinde, İkizler'de ilerliyor ve bu gece Güneş'le karşılaşıyor. Ay da aynı alanda dolaşınca bugün kalbin ve hayal gücün hareketleniyor. İçinden yeni bir şey denemek, sıra dışı bir fikir üretmek ya da eğlenceli bir maceraya atılmak gelebilir. Kendini serbest bırak; bugün en özgün halin en çekici halin.

Plüton burcunda, Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor. Arkadaş çevrenden gelecek bir destek ya da bir grup projesinde üstleneceğin rol, sana güç ve özgüven kazandırabilir. Merkür kariyer evinde; işle ilgili bir konuda derin bir araştırma yapmak ya da stratejik bir konuşma için iyi bir gün.

Bekarsan hiç beklemediğin bir anda birine ilgi duyabilirsin; bu ilk bakışta çarpılma hali çok keyifli olabilir. İlişkin varsa partnerinle birlikte yeni bir hobiye başlamayı düşün. Akşam bir film ya da bir konser ruhuna iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…