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X'te Gündem Oldu: Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasına Katılan Nusret'in İngilizcesi Yerin Dibine Sokuldu!

X'te Gündem Oldu: Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasına Katılan Nusret'in İngilizcesi Yerin Dibine Sokuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 19:26

Fenerbahçe Beko’nun tarihi EuroLeague zaferi, beklenmedik bir isimle daha renklendi: Nusret Gökçe! Şampiyonluk kupasını Ali Koç’la birlikte kaldıran Nusret, sadece zafer sevincine ortak olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada tepki çekti. Amerika’daki restoranlarıyla yoğun şekilde ilgilenen Nusret’in sürpriz katılımı gündem olurken İngilizcesi de ayrı dillere düştü.

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Tuz serpme hareketiyle dünya starı olan Nusret Gökçe, nam-ı diğer Salt Bae, artık sadece bir et ustası değil, aynı zamanda global bir magazin figürü.

Tuz serpme hareketiyle dünya starı olan Nusret Gökçe, nam-ı diğer Salt Bae, artık sadece bir et ustası değil, aynı zamanda global bir magazin figürü.

Sosyal medya paylaşımları, dünyaca ünlü isimlerle yakınlığı ve zaman zaman olay yaratan davranışlarıyla magazin manşetlerine yerleşmeye devam eden Nusret'in birçok davranışı da tepki çekiyor.

2022 Dünya Kupası finalinden sonra sahaya dalan ve Lionel Messi’ye adeta “zorla fotoğraf” çektirmeye çalışan Nusret, sosyal medyada topa tutulmuştu.

Daha önce Arjantin’in Dünya Kupası sevincine biraz fazla ortak olmasıyla dünya basınında yer bulan Nusret Gökçe, bu kez de Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluğu ile gündemde!

Daha önce Arjantin’in Dünya Kupası sevincine biraz fazla ortak olmasıyla dünya basınında yer bulan Nusret Gökçe, bu kez de Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluğu ile gündemde!

Abu Dabi’de gerçekleşen THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco’yu mağlup ederek tarih yazdı. Fenerbahçe tarihindeki ikinci EuroLeague kupasını kazanırken sahneye bir kişi daha girdi: Nusret Gökçe!

Bu görüntüler X'te tepki çekmeye başlarken Nusret'in İngilizcesi gündeme oturdu.

Sürpriz katılımıyla dikkat çeken Miami, New York ve Los Angeles başta olmak üzere ABD'deki restoranlarıyla yakından ilgilenen Nusret'in İngilizcesi ise ayrı olay oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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