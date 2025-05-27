X'te Gündem Oldu: Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasına Katılan Nusret'in İngilizcesi Yerin Dibine Sokuldu!
Fenerbahçe Beko’nun tarihi EuroLeague zaferi, beklenmedik bir isimle daha renklendi: Nusret Gökçe! Şampiyonluk kupasını Ali Koç’la birlikte kaldıran Nusret, sadece zafer sevincine ortak olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada tepki çekti. Amerika’daki restoranlarıyla yoğun şekilde ilgilenen Nusret’in sürpriz katılımı gündem olurken İngilizcesi de ayrı dillere düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuz serpme hareketiyle dünya starı olan Nusret Gökçe, nam-ı diğer Salt Bae, artık sadece bir et ustası değil, aynı zamanda global bir magazin figürü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce Arjantin’in Dünya Kupası sevincine biraz fazla ortak olmasıyla dünya basınında yer bulan Nusret Gökçe, bu kez de Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluğu ile gündemde!
Sürpriz katılımıyla dikkat çeken Miami, New York ve Los Angeles başta olmak üzere ABD'deki restoranlarıyla yakından ilgilenen Nusret'in İngilizcesi ise ayrı olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın