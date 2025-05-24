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Hakan Sabancı'nın Telefon Detayına Bir X Kullanıcısından Gelen "Varyemez" Tepkisi Gündem Oldu!

Hakan Sabancı'nın Telefon Detayına Bir X Kullanıcısından Gelen "Varyemez" Tepkisi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 17:18

Maldivler’deki romantik tatil fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, son olarak telefon kabı kullanmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Lüks yaşantısı ve stiline alışkın  olduğumuz Hakan Sabancı'nın telefon kabı kullanmasına bir X kullanıcısının yaptığı “Varyemez!”yorumu gündeme oturdu.

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Magazin dünyasında "yakışıklı, lüks ve gündemden düşmeyen" denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Hakan Sabancı!

Magazin dünyasında "yakışıklı, lüks ve gündemden düşmeyen" denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Hakan Sabancı!

Lüks yaşamı, özel davetlerde boy göstermesi ve bitmek bilmeyen aşk hayatıyla sık sık sosyal medyada olay yaratan Hakan Sabancı, bu kez hem ilişkisi hem de annesiyle olan bağıyla konuşuluyor.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Sabancı ailesinin genç temsilcisi olan Hakan Sabancı, sadece soyadıyla değil, kendine özgü yaşam tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha önce birçok ünlü isimle anılan Sabancı, şu sıralar Hande Erçel ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor.

Daha önce birçok ünlü isimle anılan Sabancı, şu sıralar Hande Erçel ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor.

Ancak Hakan'ın gündeme gelmesini sağlayan bir diğer önemli isim ise annesi Arzu Sabancı. Açıklamları ve ufak sosyal meda hamleleriyle adeta oğluna gölge düşüren Arzu Hanım, sosyal medyada yaptığı küçük ama anlamlı yorumlarla adından söz ettiriyor.

Hande Erçel hakkındaki düşünceleri ile zaman zaman konuşulan ismin son olarak Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın paylaştığı bir fotoğrafa kalp emojisi bırakması ilişkilerine onay verdiğini düşünürdürtmüştü.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, son dönemde sık sık birlikte tatil yapmalarıyla da gündem oluyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, son dönemde sık sık birlikte tatil yapmalarıyla da gündem oluyor.

Özellikle Maldivler'de geçirdikleri romantik tatilin ardından sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, hayranlarını mest etti. Beyaz kumlar, masmavi deniz ve güneşin altında verdikleri pozlarla çift beğeni toplarken Hakan Sabancı'nın telefon detayı X'te gündem oldu.

Her şey bir X kullanıcısının "Allah kimseyi varyemez yapmasın. Koskoca Sabancı telefon kılıfı kullanıyor." paylaşımıyla başladı.

Her şey bir X kullanıcısının "Allah kimseyi varyemez yapmasın. Koskoca Sabancı telefon kılıfı kullanıyor." paylaşımıyla başladı.

X kullanıcılarının tepkileri ardı ardına geldi:

X kullanıcılarının tepkileri ardı ardına geldi:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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