Hakan Sabancı'nın Telefon Detayına Bir X Kullanıcısından Gelen "Varyemez" Tepkisi Gündem Oldu!

Lüks yaşamı, özel davetlerde boy göstermesi ve bitmek bilmeyen aşk hayatıyla sık sık sosyal medyada olay yaratan Hakan Sabancı, bu kez hem ilişkisi hem de annesiyle olan bağıyla konuşuluyor.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Sabancı ailesinin genç temsilcisi olan Hakan Sabancı, sadece soyadıyla değil, kendine özgü yaşam tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.