Hakan Sabancı'nın Telefon Detayına Bir X Kullanıcısından Gelen "Varyemez" Tepkisi Gündem Oldu!
Maldivler’deki romantik tatil fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, son olarak telefon kabı kullanmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Lüks yaşantısı ve stiline alışkın olduğumuz Hakan Sabancı'nın telefon kabı kullanmasına bir X kullanıcısının yaptığı “Varyemez!”yorumu gündeme oturdu.
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Magazin dünyasında "yakışıklı, lüks ve gündemden düşmeyen" denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Hakan Sabancı!
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Daha önce birçok ünlü isimle anılan Sabancı, şu sıralar Hande Erçel ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, son dönemde sık sık birlikte tatil yapmalarıyla da gündem oluyor.
Her şey bir X kullanıcısının "Allah kimseyi varyemez yapmasın. Koskoca Sabancı telefon kılıfı kullanıyor." paylaşımıyla başladı.
X kullanıcılarının tepkileri ardı ardına geldi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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