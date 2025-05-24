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Estetikten Geri Kalmamış: Sinan Akçıl'ın Botoks ve Dolgularla Şişen Yüzünün Son Hali Dillere Fena Düştü!

Estetikten Geri Kalmamış: Sinan Akçıl'ın Botoks ve Dolgularla Şişen Yüzünün Son Hali Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 14:31

Yıllardır estetik iddialarını yalanlayan Sinan Akçıl, bu kez adeta ifşa oldu! Son görüntüsüyle 'bu artık filtreyle açıklanamaz' dedirten ünlü şarkıcının şişkin yüz hatları ve gerilmiş cildi sosyal medyada alay konusu oldu. Her fırsatta doğal olduğunu savunan Akçıl’ın botoks ve dolgulu son hali kullanıcıların radarından kaçmadı.

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Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, sadece şarkılarıyla değil, dış görünüşündeki değişimle de gündemden düşmüyor!

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, sadece şarkılarıyla değil, dış görünüşündeki değişimle de gündemden düşmüyor!

Yıllar içinde yüz hatlarında yaşanan farklar, 'Acaba estetik mi yaptırdı?' sorusunu akıllara getirirken, Akçıl’dan bu iddialara karşı her seferinde net bir yanıt geliyor.

'Dudaklarıma asla yaptırmam!' diyerek estetik dedikodularını yalanlayan Sinan Akçıl, özellikle çene hattındaki değişimle takipçilerinin radarına girmişti. Sosyal medyada 'çene estetiği mi yaptırdı?' yorumlarına maruz kalan ünlü şarkıcı, “Yüzümde estetik yok, alın teri var” diyerek adeta rest çekmişti.

Fit vücudu hakkında da konuşan Akçıl, kaslarının sırrını estetik değil geceden sabaha kadar süren antrenmanlara borçlu olduğunu belirtmişti.

Fit vücudu hakkında da konuşan Akçıl, kaslarının sırrını estetik değil geceden sabaha kadar süren antrenmanlara borçlu olduğunu belirtmişti.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan ve 'Düm Tek Tek','Tabi Tabi' gibi besteleriyle hafızalara kazınan Akçıl, özel hayatıyla da sık sık manşetlerde yer alıyor. Aşk hayatından estetik açıklamalarına kadar her adımı konuşulan isim, şimdi de ‘estetik’ dosyasının başrolünde!

Geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına konuk olan Sinan Akçıl'ın son hali olay oldu.

Sinan Akçıl'ın botoks ve dolgularının olay olduğu, Luvklinik isimli hesabın paylaştığı o anları şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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