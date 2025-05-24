Kubilay Aka'dan Evlenme Teklifi Aldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan'ın Parmağında Tektaş Yüzük Görüldü!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerinde yeni bir döneme adım atıyor! Hafsanur’un parmağındaki zarif tektaş yüzük, evlilik yolunda büyük bir işaret olarak yorumlanırken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan evlilik teklifi iddiaları da kuvvetlendi!
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Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ve güzelliğiyle büyüleyen Hafsanur Sancaktutan'ın yıllar önce bir reklam filminde kesişen yolları geçtiğimiz sene şoke eden bir aşk haberine dönüşmüştü.
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2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşayan çift, magazin gündemine “ayrıldılar mı?” sorusuyla düşmüştü.
Bu evlilik teklifi haberlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu düşünenler ise geçtiğimiz gece ortaya çıkan bir kareyle neye uğradıklarını şaşırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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