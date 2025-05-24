Kubilay Aka'dan Evlenme Teklifi Aldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan'ın Parmağında Tektaş Yüzük Görüldü!

Ancak bu ayrılık çok uzun sürmedi. 48 saatlik bir dargınlığın ardından barışan ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Zaten sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler de bu barışmanın sinyalini çoktan vermişti.

2025’in en büyük sürprizlerinden biri ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kubilay Aka'nın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’a romantik bir evlilik teklifi ettiği iddia edildi.