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Kubilay Aka'dan Evlenme Teklifi Aldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan'ın Parmağında Tektaş Yüzük Görüldü!

Kubilay Aka'dan Evlenme Teklifi Aldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan'ın Parmağında Tektaş Yüzük Görüldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 13:50

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerinde yeni bir döneme adım atıyor! Hafsanur’un parmağındaki zarif tektaş yüzük, evlilik yolunda büyük bir işaret olarak yorumlanırken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan evlilik teklifi iddiaları da kuvvetlendi!

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Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ve güzelliğiyle büyüleyen Hafsanur Sancaktutan'ın yıllar önce bir reklam filminde kesişen yolları geçtiğimiz sene şoke eden bir aşk haberine dönüşmüştü.

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ve güzelliğiyle büyüleyen Hafsanur Sancaktutan'ın yıllar önce bir reklam filminde kesişen yolları geçtiğimiz sene şoke eden bir aşk haberine dönüşmüştü.

Ne olduysa, zaman içinde aynı ajansta çalışmaları ve ortak projelerde yollarının sık sık kesişmesiyle oldu. İkilinin arasında başlayan bu samimi arkadaşlık, zamanla yerini gözlerden kaçmayan bir aşka bıraktı.

Kubilay Aka, daha önce yaptığı açıklamada Hafsanur’un kendisini başlarda pek istemediğini, hatta çapkın imajı nedeniyle temkinli yaklaştığını dile getirmişti.

2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşayan çift, magazin gündemine “ayrıldılar mı?” sorusuyla düşmüştü.

2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşayan çift, magazin gündemine “ayrıldılar mı?” sorusuyla düşmüştü.

Ancak bu ayrılık çok uzun sürmedi. 48 saatlik bir dargınlığın ardından barışan ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Zaten sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler de bu barışmanın sinyalini çoktan vermişti.

2025’in en büyük sürprizlerinden biri ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kubilay Aka'nın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’a romantik bir evlilik teklifi ettiği iddia edildi.

Bu evlilik teklifi haberlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu düşünenler ise geçtiğimiz gece ortaya çıkan bir kareyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Bu evlilik teklifi haberlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu düşünenler ise geçtiğimiz gece ortaya çıkan bir kareyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Blogyagmuru'nun paylaştığı karede Hafsanur Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

Öte yandan, Kubilay Aka'nın 'Soyadını değiştirmek isterdim' şeklindeki açıklaması, bazı çevreler tarafından evlilik teklifine yönelik bir gönderme olarak algılanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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