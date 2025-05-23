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Bomba İddia: Arya Bektaş Önce Makyaj Sonra Giyim Markası Çıkartan Danla Bilic'in Ürünlerini Yerden Yere Vurdu!

Bomba İddia: Arya Bektaş Önce Makyaj Sonra Giyim Markası Çıkartan Danla Bilic'in Ürünlerini Yerden Yere Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 00:50

Makyaj sanatçısı Arya Bektaş, Danla Bilic’in moda ve kozmetik dünyasına adım atmasını adeta topa tuttu! “Altın bileziğim var, işimi biliyorum” diyerek Bilic’in hem makyaj markasını hem de kıyafet koleksiyonunu yerden yere vuran Bektaş, bir platformdan ürün çekip barkod yapıştırmakla suçladığı fenomen için “Ne terzi ne stylist; kendi kombinini bile yapamıyor” dedi. Danla’nın Kylie Jenner’la yarışma çabasını da tiye alan Arya, sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü!

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Sosyal medya dünyasında sular durulmuyor! Fenomenler Arya Bektaş, Danla Bilic ve Mika Raun arasında yaşanan gerilim, son günlerde iyice tırmandı.

Sosyal medya dünyasında sular durulmuyor! Fenomenler Arya Bektaş, Danla Bilic ve Mika Raun arasında yaşanan gerilim, son günlerde iyice tırmandı.

Sosyal medya fenomeni ve makyaj sanatçısı Arya Bektaş, son dönemde hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Cinsiyet geçiş ameliyatı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Bektaş'ın Danla Bilic ve Mika Raun ile yaşadığı polemikler ve Sefo ile olan tartışmaları magazin manşetlerine yerleşmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Mika Raun'un Danla Bilic'in YouTube programı 'DanlaCast'e konuk olmasının ardından Arya Bektaş'ın göndermeli paylaşımları dikkat çekmişti.

İkilinin arasında gerilimin tırmandıkça tırmandığı o anlardan bahsetmiştik:

Arya Bektaş, "Bebekler haftaya YouTube’a geri dönüyorum. İlk makyajım: İzlenme için her şeyi yapan kız makyajı." ifadelerini kullanmış ve olay açıklamalarına alt yapı hazırlamıştı!

Arya Bektaş, "Bebekler haftaya YouTube’a geri dönüyorum. İlk makyajım: İzlenme için her şeyi yapan kız makyajı." ifadelerini kullanmış ve olay açıklamalarına alt yapı hazırlamıştı!

Sözünü tutup YouTube'a bir video çeken Arya Bektaş, Mika Raun'u Danla Bilic ile barışıp programa katılması ve  söylemleriyle gündeme gelen Testo Taylan ile video çekip evine davet etmesi nedeniyle 'omurgasız' olmakla suçladı.

Arya Bektaş'ın Mika hakkındaki söylemlerinden bu içeriğimizde bahsettik:

Hızını alamayan Arya Bektaş Danla Bilic'i yerden yere vurdu:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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