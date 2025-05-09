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Ortalık Fena Gerildi, Taraflar Seçildi: Mika Raun ve Arya Bektaş Sosyal Medyada Laf Dalaşına Girdi!

Ortalık Fena Gerildi, Taraflar Seçildi: Mika Raun ve Arya Bektaş Sosyal Medyada Laf Dalaşına Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 00:00

Mika Raun'un Danla Bilic'e konuk olduğu DanlaCast bölümünün ardından Arya Bektaş'ın göndermeli paylaşımlarda bulundu. Mika Raun ise o paylaşımlara sessiz kalmadı, olay kısa sürede büyüdü!

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Danla Bilic'in programı DanlaCast'e konuk olan Mika'nın bölümü geçtiğimiz saatlerde yayına girdi.

Danla Bilic'in programı DanlaCast'e konuk olan Mika'nın bölümü geçtiğimiz saatlerde yayına girdi.

Programda olay yaratacak açıklamalarda bulunan Danla ve Mika ikilisi sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ederken Arya Bektaş da manşetlere kısa sürede yerleşti. 

Mika Raun'a gönderme yaparak 'Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum. İlk makyajım izlenme için her şeyi yapan kız makyajı' ifadelerini kullanan Arya Bektaş'a cevap gecikmedi.

'İzlenme için her şeyi yapan kız makyajıymış. Aşkım bence sen sus ben ağzımı açarsam işler çok değişir. Bana da herkese melek rolu yapıp bambaşka biri olan kız makyajı çektime' ifadelerini kullanan Mira Raun Arya Bektaş'ı taklit etti.

İşte o anlar:

Arya Bektaş ise o paylaşımın ardından Mika'ya olan tepkisinin nedenini çektiği video ile anlattı:

Ağladığı anların taklit edilmesiyle ilgili ise bu sözleri kullandı:

Arya'nın babasına cinsiyet geçiş sürecinden bahsettiği o anlara değinen Mika'ya böyle cevap verdi:

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Arya Bektaş bahsi geçen videoyu da hikayesine ekledi:

Mika'nın cevabını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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