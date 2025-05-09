Ortalık Fena Gerildi, Taraflar Seçildi: Mika Raun ve Arya Bektaş Sosyal Medyada Laf Dalaşına Girdi!

Programda olay yaratacak açıklamalarda bulunan Danla ve Mika ikilisi sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ederken Arya Bektaş da manşetlere kısa sürede yerleşti.

Mika Raun'a gönderme yaparak 'Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum. İlk makyajım izlenme için her şeyi yapan kız makyajı' ifadelerini kullanan Arya Bektaş'a cevap gecikmedi.

'İzlenme için her şeyi yapan kız makyajıymış. Aşkım bence sen sus ben ağzımı açarsam işler çok değişir. Bana da herkese melek rolu yapıp bambaşka biri olan kız makyajı çektime' ifadelerini kullanan Mira Raun Arya Bektaş'ı taklit etti.