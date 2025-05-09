Ortalık Fena Gerildi, Taraflar Seçildi: Mika Raun ve Arya Bektaş Sosyal Medyada Laf Dalaşına Girdi!
Mika Raun'un Danla Bilic'e konuk olduğu DanlaCast bölümünün ardından Arya Bektaş'ın göndermeli paylaşımlarda bulundu. Mika Raun ise o paylaşımlara sessiz kalmadı, olay kısa sürede büyüdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic'in programı DanlaCast'e konuk olan Mika'nın bölümü geçtiğimiz saatlerde yayına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Arya Bektaş ise o paylaşımın ardından Mika'ya olan tepkisinin nedenini çektiği video ile anlattı:
Ağladığı anların taklit edilmesiyle ilgili ise bu sözleri kullandı:
Arya'nın babasına cinsiyet geçiş sürecinden bahsettiği o anlara değinen Mika'ya böyle cevap verdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arya Bektaş bahsi geçen videoyu da hikayesine ekledi:
Mika'nın cevabını da şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın