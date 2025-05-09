CHP'nin Boykot Listesindeki Mağazadan Alışveriş Yaptığı İçin Tepki Çeken Can Bonomo'dan Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve tutuklanma sürecinde açıklanan boykot listeleri büyük ses getirmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde duyurduğu boykot listelerinde bulunan markalar tek tek açıklanmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde ve sonrasında tepkisini sosyal medyada duyuran Can Bonomo ise geçtiğimiz günlerde oğlu Roman ile bu mağazalardan birinde alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken Can Bonomo'dan ilk açıklama geldi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.
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Süreç boyunca sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren ve gündem hakkında sesini çıkaran Can Bonomo son günlerde eleştirilerin odağında.
Tepkilerin odak noktasında olan Can Bonomo'dan geçtiğimiz saatlerde alışveriş yaptığı boykot mağazasıyla tepki çekmesi üzerine açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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