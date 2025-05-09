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CHP'nin Boykot Listesindeki Mağazadan Alışveriş Yaptığı İçin Tepki Çeken Can Bonomo'dan Açıklama Geldi!

CHP'nin Boykot Listesindeki Mağazadan Alışveriş Yaptığı İçin Tepki Çeken Can Bonomo'dan Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 19:26

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve tutuklanma sürecinde açıklanan boykot listeleri büyük ses getirmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde duyurduğu boykot listelerinde bulunan markalar tek tek açıklanmıştı. 

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde ve sonrasında tepkisini sosyal medyada duyuran Can Bonomo ise geçtiğimiz günlerde oğlu Roman ile bu mağazalardan birinde alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken Can Bonomo'dan ilk açıklama geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulunmuş ve içerisinde birçok markayı bulunduran listeleri bir bir açıklamıştı.

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız. Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz.' ifadelerini kullanan Özgür Özel D&R'ın da bu listede bulunduğunu belirtmişti.

Süreç boyunca sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren ve gündem hakkında sesini çıkaran Can Bonomo son günlerde eleştirilerin odağında.

Süreç boyunca sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren ve gündem hakkında sesini çıkaran Can Bonomo son günlerde eleştirilerin odağında.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Roman'la görüntülenen Can Bonomo'nun CHP'nin boykot listesinde bulunan mağazada kameralara yakalanması kısa sürede tepki çekti.

Sosyal medyada bu fotoğrafların yayılmasının ardından eleştiri almaya devam eden Can Bonomo'nun bir sonraki hamlesi merak ediliyordu.

Tepkilerin odak noktasında olan Can Bonomo'dan geçtiğimiz saatlerde alışveriş yaptığı boykot mağazasıyla tepki çekmesi üzerine açıklama geldi.

Tepkilerin odak noktasında olan Can Bonomo'dan geçtiğimiz saatlerde alışveriş yaptığı boykot mağazasıyla tepki çekmesi üzerine açıklama geldi.

Durumu dikkat dağınıklığına veren Can Bonomo 'Anlık: Yapacağın işi s... Aptal herif, aptal herif! #dikkatbozukluğuvehiperaktive' notunu düştüğü hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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