CHP'nin Boykot Listesindeki Mağazadan Alışveriş Yaptığı İçin Tepki Çeken Can Bonomo'dan Açıklama Geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulunmuş ve içerisinde birçok markayı bulunduran listeleri bir bir açıklamıştı.

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız. Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz.' ifadelerini kullanan Özgür Özel D&R'ın da bu listede bulunduğunu belirtmişti.