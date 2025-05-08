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Dizide Dalgalı Saçlarına Alışmışız: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Görenleri Büyüledi!

Dizide Dalgalı Saçlarına Alışmışız: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Görenleri Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 10:04

Mucize Doktor” ile yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehirde Alya karakteriyle fırtına gibi esiyor. Ozan Akbaba ile yakaladığı ekran uyumu ve doğal dalgalı saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımında düz saçlarıyla bambaşka bir havaya büründü ve hayranlarından yine tam not aldı!

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Güzel oyuncu Sinem Ünsal, kariyerine damga vuran projelerin ardından şimdi de Kanal D ekranlarında fırtına gibi esiyor!

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, kariyerine damga vuran projelerin ardından şimdi de Kanal D ekranlarında fırtına gibi esiyor!

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle bir kez daha oyunculuk yeteneklerini konuşturan Ünsal, hem hikayenin kilit noktasında yer alıyor hem de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Son röportajında 'İşe hazırlık konusunda takıntı derecesinde hassasım. İşimi çok seviyorum. Sıkı çalışırım.' ifadelerini kullanan ve özel hayatıyla ön planda olmak istemediğini söyleyen isim güzelliğiyle de ekranlarda ışıldamaya devam ediyor!

Daha önce Mucize Doktor, Gizli Saklı ve Elbet Bir Gün gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal'ın Ozan Akbaba ile uyumu da ayrı bir olay oluyor!

Daha önce Mucize Doktor, Gizli Saklı ve Elbet Bir Gün gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal'ın Ozan Akbaba ile uyumu da ayrı bir olay oluyor!

Alya karakterine hayat verirken tercih ettiği uzun, dalgalı ve doğal saçlarıyla adeta kamera karşısında rüzgar gibi esen Ünsal, bu imajıyla da izleyicinin beğenisini toplamayı başarıyor.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı yeni bir kareyle Sinem Ünsal bu sefer düz saçlarıyla karşımıza çıktı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı yeni bir kareyle Sinem Ünsal bu sefer düz saçlarıyla karşımıza çıktı.

Alışılmış dalgalı saç stilinin aksine bu kez düz ve parlak saçlarıyla poz veren Ünsal, bu sade ama etkileyici tarzıyla da hayranlarını mest etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda “Her haliyle ayrı güzel” 'Dizide de düz saçlarla devam etmelisin' diyen takipçileri dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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