Dizide Dalgalı Saçlarına Alışmışız: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Görenleri Büyüledi!
“Mucize Doktor” ile yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehirde Alya karakteriyle fırtına gibi esiyor. Ozan Akbaba ile yakaladığı ekran uyumu ve doğal dalgalı saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımında düz saçlarıyla bambaşka bir havaya büründü ve hayranlarından yine tam not aldı!
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Güzel oyuncu Sinem Ünsal, kariyerine damga vuran projelerin ardından şimdi de Kanal D ekranlarında fırtına gibi esiyor!
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Daha önce Mucize Doktor, Gizli Saklı ve Elbet Bir Gün gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal'ın Ozan Akbaba ile uyumu da ayrı bir olay oluyor!
Ancak geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı yeni bir kareyle Sinem Ünsal bu sefer düz saçlarıyla karşımıza çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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