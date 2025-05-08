Dizide Dalgalı Saçlarına Alışmışız: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Görenleri Büyüledi!

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle bir kez daha oyunculuk yeteneklerini konuşturan Ünsal, hem hikayenin kilit noktasında yer alıyor hem de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Son röportajında 'İşe hazırlık konusunda takıntı derecesinde hassasım. İşimi çok seviyorum. Sıkı çalışırım.' ifadelerini kullanan ve özel hayatıyla ön planda olmak istemediğini söyleyen isim güzelliğiyle de ekranlarda ışıldamaya devam ediyor!