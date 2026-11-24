Kayıtlara göre leylek, 1821 yılının sonu ile 1822'nin başları arasında Orta Afrika'da yaralandı. Ağır yaraya rağmen hayatta kalan kuş, ilkbahar göçü başladığında diğer leyleklerle birlikte kuzeye yöneldi. Boynunda 75 santimetre uzunluğunda bir ok taşıyarak binlerce kilometrelik rotayı kat etti.

Almanya'nın Klütz kasabası yakınlarında görüldüğünde okun boynunun bir yanından girip öbür yanından çıktığı fark edildi. Kuş yaklaşık üç ay daha yaşadı, ancak 21 Mayıs 1822'de Klütz yakınlarında bir avcı tarafından vuruldu. Yani leyleğin ölümüne yol açan şey boynundaki ok değil, başka bir silah oldu.