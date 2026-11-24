Boynunda Okla 7 Bin Kilometre Uçmuş: 200 Yıl Sonra İstanbul'da Yeniden Görüldü
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1822 yılında Orta Afrika'da boynuna ok saplanan bir leylek, bu yarayla Almanya'ya kadar yaklaşık 7 bin kilometre uçtu. Bilim tarihine 'ok leyleği' olarak geçen kuş, göçmen kuşların kışın nereye gittiği sorusuna yanıt oldu. Aradan 200 yıl geçtikten sonra İstanbul'da benzer bir leyleğin görülmesi ise hikayeyi yeniden gündeme taşıdı.
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Boynuna 75 santimetrelik ok saplanan leylek, Almanya'nın Klütz kasabası yakınlarında görüldü.
Okun Afrika kabilelerine ait olduğunun anlaşılması, leyleklerin kışın öldüğü inanışını çürüten güçlü bir kanıt sundu.
Uzun ve dar kanatlar ile enerji depolama yeteneği, göçmen kuşların binlerce kilometre uçmasını mümkün kılıyor.
2022 yılında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde görülen oklu leylek, eski hikayeyi yeniden gündeme taşıdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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