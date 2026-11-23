Terk Edilmiş Tüneli Mantar Tarlasına Çevirdi: İçinden Bir Zamanlar Tren Geçiyordu
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Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 100 yıldır tren geçmeyen tarihi bir demiryolu tüneli, sıra dışı bir üretim tesisine dönüştürüldü. Bir zamanlar depo olarak kullanılan tünelde bugün 10 çeşit mantar yetiştiriliyor.
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Tazmanya'daki 135 yıllık tünel, demiryolunun kapanmasından sonra çok farklı amaçlarla kullanıldı.
Dean Smith, tünelde marul ve domates yetiştirmeyi planlarken bir ziyaretçinin önerisiyle mantara yöneldi.
Yıl boyunca serin, karanlık ve nemli kalan tünel, mantarların daha yavaş büyümesini sağlıyor.
Tunnel Hill Mushrooms bugün restoranlara ürün sağlıyor, ziyaretçilere de rehberli geziler ve atölyeler sunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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