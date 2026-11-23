Tünel, Dean Smith ve eşinin 2000 yılında satın aldığı arazinin içinde yer alıyor. Smith başlangıçta burayı yalnızca depo olarak kullandı ve tünelde marul ile domates yetiştirmeyi düşündü, ancak bu planlarını hayata geçirmedi. Yaklaşık beş yıl sonra tüneli görmek isteyen eski bir mantar çiftliği yöneticisinin ziyareti her şeyi değiştirdi.

Tünelin mantar yetiştiriciliğine uygun olduğunu öğrenen Smith, küçük miktarlarda üretim yaparak işe başladı. O dönemde elektrikçilik yapan Smith, 2015 yılında geçirdiği iş kazasının ardından eski mesleğine dönemeyince mantar üretimini tam zamanlı işine dönüştürdü.