Cihangir'den Bir Buçuk Porsiyon Mantı Söyleyen Cenk Eren Gelen Hesaba İsyan Etti
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Şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'deki bir mantıcıdan evine bir buçuk porsiyon mantı ve bir kola sipariş etti. Gelen hesap 935 TL oldu. Fiyat karşısında şaşıran Eren, X hesabından takipçilerine 'Gerçekten soruyorum, bu normal mi?' diye sordu.
Bir buçuk porsiyon mantı ve bir kolanın hesabı 935 TL geldi
"Ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?" diyerek takipçilerine sordu
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