Cenk Eren paylaşımına 'Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor' sözleriyle başladı. Hesabı paylaştıktan sonra da 'Gerçekten soruyorum, bu normal mi?' diye ekledi.

Ünlü şarkıcı, artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu ayırt edemez hale geldiğini söyledi. Paylaşımını ise 'Sizce bu fiyat normal mi, yoksa ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?' sorusuyla bitirdi.

Eren'in paylaşımında mantıcının adı geçmemesi de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı bir işletmeyi hedef göstermek yerine yalnızca fiyatı sorguladı.

Eren'in samimi sorusu kısa sürede ilgi gördü. Paylaşım, dışarıdan yemek siparişinde fiyatların geldiği noktayı yeniden tartışmaya açtı. Üstelik siparişin, İstanbul'un en pahalı semtlerinden biri olarak bilinen Cihangir'den verilmiş olması da gözlerden kaçmadı.