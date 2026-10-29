Cenk Eren 17 Yıldır Yaşadığı Boğaz Manzaralı Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Eren, 11 yıldır birlikte yaşadığı 12 yaşındaki köpeği Miya'nın portresini yaptırdığını söyledi. Miya'nın kendisinde olumlu bir değişim yarattığını, eski hırslarını ve hırçınlıklarını törpülediğini anlattı.

Sanatçı, yakın zamanda stent taktırdığını ve bu nedenle sağlığına daha çok özen gösterdiğini de söyledi. Yanında defibrilatör bulundurduğunu, bunun kendisi dışında yanındakiler için de faydalı olabileceğini ifade etti.