Cenk Eren 17 Yıldır Yaşadığı Boğaz Manzaralı Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!
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Şarkıcı Cenk Eren, TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu ve yaklaşık 17 yıldır yaşadığı Boğaz manzaralı evini ilk kez ekranlara gösterdi. Programda en çok vakit geçirdiği koltuğu, kitap okuma köşesini ve duvarlarını süsleyen tabloları tanıttı. Eren ayrıca köpeği Miya'dan, evdeki alışkanlıklarından ve sağlığına gösterdiği özenden söz etti.
Cenk Eren, yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşıyor.
Eren, evinde halı kullanmayı sevmediğini söyledi.
Sanatçı, köpeği Miya'nın hayatına kattıklarını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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