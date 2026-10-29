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Cenk Eren 17 Yıldır Yaşadığı Boğaz Manzaralı Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Cenk Eren 17 Yıldır Yaşadığı Boğaz Manzaralı Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 12:31
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Şarkıcı Cenk Eren, TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu ve yaklaşık 17 yıldır yaşadığı Boğaz manzaralı evini ilk kez ekranlara gösterdi. Programda en çok vakit geçirdiği koltuğu, kitap okuma köşesini ve duvarlarını süsleyen tabloları tanıttı. Eren ayrıca köpeği Miya'dan, evdeki alışkanlıklarından ve sağlığına gösterdiği özenden söz etti.

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Cenk Eren, yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşıyor.

Cenk Eren, yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşıyor.

Cenk Eren, Gel Konuşalım programında yaklaşık 17 yıldır aynı Boğaz manzaralı evde yaşadığını söyledi. Evini ilk kez gösteren sanatçı, en çok vakit geçirdiği koltuğu ve kitap okuma köşesini tanıttı.

Duvarlarını süsleyen tabloları da gösteren Eren'in evinde Zerrin Tekindor'a ait bir eser de bulunuyor.

Eren, evinde halı kullanmayı sevmediğini söyledi.

Eren, evinde halı kullanmayı sevmediğini söyledi.

Evde halı kullanmayı sevmediğini belirten sanatçı, misafir ağırlamaktan da pek hoşlanmadığını söyledi. Misafirlerin evin banyo ve tuvaletini kullanmamasını istediğini de dile getirdi.

Eşyaların yerinin değiştirilmesine karşı hassas olduğunu ve bunun kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

Sanatçı, köpeği Miya'nın hayatına kattıklarını anlattı.

Sanatçı, köpeği Miya'nın hayatına kattıklarını anlattı.

Eren, 11 yıldır birlikte yaşadığı 12 yaşındaki köpeği Miya'nın portresini yaptırdığını söyledi. Miya'nın kendisinde olumlu bir değişim yarattığını, eski hırslarını ve hırçınlıklarını törpülediğini anlattı.

Sanatçı, yakın zamanda stent taktırdığını ve bu nedenle sağlığına daha çok özen gösterdiğini de söyledi. Yanında defibrilatör bulundurduğunu, bunun kendisi dışında yanındakiler için de faydalı olabileceğini ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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