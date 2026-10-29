Serhat Kılıç'ın Kardeşi Sinem Kılıç'tan Yürek Burkan Paylaşım: "Bu Acıya Nasıl Dayanırım?"

'Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem… Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, ağabeyim, senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım… Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım… Neye tutunur, nasıl yaşarım…'