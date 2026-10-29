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Serhat Kılıç'ın Kardeşi Sinem Kılıç'tan Yürek Burkan Paylaşım: "Bu Acıya Nasıl Dayanırım?"

Serhat Kılıç'ın Kardeşi Sinem Kılıç'tan Yürek Burkan Paylaşım: "Bu Acıya Nasıl Dayanırım?"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 10:01
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Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de 51 yaşında evinde ölü bulunmuştu. Veda töreni İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılmış, Kılıç Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Aradan geçen haftaların ardından kardeşi Sinem Kılıç'ın annelerini ve ağabeyini andığı paylaşım, bir kez daha duygusal anlar yaşattı.

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Serhat Kılıç, Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlarla tanınan bir oyuncuydu.

Serhat Kılıç, Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlarla tanınan bir oyuncuydu.

Serhat Mustafa Kılıç, Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, 5 Eylül'de 51 yaşında hayatını kaybetti.

Veda töreni İstanbul'da yapıldı, Kılıç Ankara'da toprağa verildi.

Veda töreni İstanbul'da yapıldı, Kılıç Ankara'da toprağa verildi.

İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı; Kılıç, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meslektaşları ve sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç, paylaşımında yaşadığı hasreti anlattı.

Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç, paylaşımında yaşadığı hasreti anlattı.

'Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem… Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, ağabeyim, senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım… Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım… Neye tutunur, nasıl yaşarım…'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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