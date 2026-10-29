Serhat Kılıç'ın Kardeşi Sinem Kılıç'tan Yürek Burkan Paylaşım: "Bu Acıya Nasıl Dayanırım?"
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Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de 51 yaşında evinde ölü bulunmuştu. Veda töreni İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılmış, Kılıç Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Aradan geçen haftaların ardından kardeşi Sinem Kılıç'ın annelerini ve ağabeyini andığı paylaşım, bir kez daha duygusal anlar yaşattı.
Serhat Kılıç, Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlarla tanınan bir oyuncuydu.
Veda töreni İstanbul'da yapıldı, Kılıç Ankara'da toprağa verildi.
Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç, paylaşımında yaşadığı hasreti anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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