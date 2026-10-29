Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Biricik Suden Çocuk Sesine Tahammül Edememe Nedenini Anlattı!
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Spor tutkusu ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Biricik Suden, bu kez çocuk sesine yönelik hassasiyetinden bahsetti. Misofonya hastalığı olduğunu söyleyen Suden, çocukların ağlamasını doğal karşıladığını belirtirken ebeveynlerin davranışlarına dikkat çekti.
Mazhar Alanson ile uzun yıllardır evli olan Biricik Suden, spor disiplini ve açıklamalarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden.
Biricik Suden, çocuk sesinden duyduğu rahatsızlığı anlatırken “Benim misofonya hastalığım var” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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