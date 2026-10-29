Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Biricik Suden Çocuk Sesine Tahammül Edememe Nedenini Anlattı!

Moda ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Biricik Suden, 2003 yılında MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson ile nikah masasına oturmuştu. Yıllardır süren evliliğinin yanı sıra hayatının önemli bir bölümünü ayırdığı sporla da adından söz ettiren Suden, ağırlık antrenmanlarından paylaştığı karelerle sık sık karşımıza çıkıyor. Kaslı fiziği, enerjisi ve kendisine yöneltilen yorumlara verdiği net cevaplar da paylaşımları kadar konuşuluyor.

Özel hayatına dair sorularda da sözünü sakınmayan Suden, daha önce çocuk sahibi olmama kararıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Fazlasıyla korumacı bir yapısı olduğunu anlatan ünlü isim, Mazhar Alanson uyurken bile nefesini kontrol ettiğini söylemiş, anneliğin kendisi için zorlayıcı olacağını dile getirmişti.