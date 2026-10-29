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Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Biricik Suden Çocuk Sesine Tahammül Edememe Nedenini Anlattı!

Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Biricik Suden Çocuk Sesine Tahammül Edememe Nedenini Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 08:54
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Spor tutkusu ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Biricik Suden, bu kez çocuk sesine yönelik hassasiyetinden bahsetti. Misofonya hastalığı olduğunu söyleyen Suden, çocukların ağlamasını doğal karşıladığını belirtirken ebeveynlerin davranışlarına dikkat çekti.

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Mazhar Alanson ile uzun yıllardır evli olan Biricik Suden, spor disiplini ve açıklamalarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden.

Mazhar Alanson ile uzun yıllardır evli olan Biricik Suden, spor disiplini ve açıklamalarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden.

Moda ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Biricik Suden, 2003 yılında MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson ile nikah masasına oturmuştu. Yıllardır süren evliliğinin yanı sıra hayatının önemli bir bölümünü ayırdığı sporla da adından söz ettiren Suden, ağırlık antrenmanlarından paylaştığı karelerle sık sık karşımıza çıkıyor. Kaslı fiziği, enerjisi ve kendisine yöneltilen yorumlara verdiği net cevaplar da paylaşımları kadar konuşuluyor.

Özel hayatına dair sorularda da sözünü sakınmayan Suden, daha önce çocuk sahibi olmama kararıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Fazlasıyla korumacı bir yapısı olduğunu anlatan ünlü isim, Mazhar Alanson uyurken bile nefesini kontrol ettiğini söylemiş, anneliğin kendisi için zorlayıcı olacağını dile getirmişti.

Biricik Suden, çocuk sesinden duyduğu rahatsızlığı anlatırken “Benim misofonya hastalığım var” dedi.

Seslere karşı hassasiyetinden bahseden Suden, çocukların ağlamasına ya da bağırmasına yönelik tepkisinin elinde olmadığını belirtti. Ancak çocuklarla bir sorunu olmadığının da özellikle altını çizdi. Suden'in açıklaması şöyleydi:

“Benim misofonya hastalığım var.

Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum.

Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocukla sorunum yok. Ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum.”

Suden, böylece çocukların ses çıkarmasını doğal karşıladığını ifade ederken eleştirisini ebeveynlerin bu durumdaki tutumuna yöneltti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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