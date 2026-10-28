Emrah'ın Oğlu Tayfun Erdoğan, Gündem Olan Metro Videosunun Ardındaki Gerçeği Açıkladı!

Erdoğan, videonun gördüğü ilgiye şaşırdığını söyledi. Videoyu Azerbaycan ziyareti sırasında yalnızca kişisel bir anı olarak çektiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Evet geldik mi meşhur videoya 😂😂

Bunu aslında Azerbaycan anısı olarak buraya atıyorum siz de minik bir Bakü hatırası Reels olarak görün ama video çok başka yerlere gitmiş sanırım 😂'