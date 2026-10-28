article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emrah'ın Oğlu Tayfun Erdoğan, Gündem Olan Metro Videosunun Ardındaki Gerçeği Açıkladı!

Emrah'ın Oğlu Tayfun Erdoğan, Gündem Olan Metro Videosunun Ardındaki Gerçeği Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasındaki soğukluk yıllardır magazin gündeminde yer alıyor. Tayfun Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir metro videosu geniş kitlelere ulaştı; kullanıcılar videoyu Emrah'ın serveti üzerinden yorumladı. Erdoğan, yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tayfun Erdoğan, kısa bir metro videosuyla gündem oldu.

Tayfun Erdoğan, kısa bir metro videosuyla gündem oldu.

Tayfun Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabında kısa bir metro videosu paylaştı. Video kısa sürede yüksek etkileşim aldı; bazı kullanıcılar Emrah'ın maddi durumuna dikkat çekerek oğluna destek olmadığını savundu, bazıları ise Emrah'ın çocuk yaşta oynadığı filmlerdeki rolleri üzerinden esprili yorumlar yaptı.

Emrah ile Tayfun Erdoğan arasındaki ilişki yıllardır soğuk.

Emrah ile Tayfun Erdoğan arasındaki ilişki yıllardır soğuk.

Tayfun Erdoğan 1991 doğumlu; babalığı uzun süren mahkeme süreci ve DNA testlerinin ardından hukuken kesinleşti. İkili zaman zaman bir araya gelse de aradaki mesafe kapanmadı. Tayfun'un düğününde babasının yanında yer almaması da bağın kopuk olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Tayfun Erdoğan, metro videosunun Azerbaycan'da çekildiğini açıkladı.

Tayfun Erdoğan, metro videosunun Azerbaycan'da çekildiğini açıkladı.

Erdoğan, videonun gördüğü ilgiye şaşırdığını söyledi. Videoyu Azerbaycan ziyareti sırasında yalnızca kişisel bir anı olarak çektiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Evet geldik mi meşhur videoya 😂😂

Bunu aslında Azerbaycan anısı olarak buraya atıyorum siz de minik bir Bakü hatırası Reels olarak görün ama video çok başka yerlere gitmiş sanırım 😂'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın