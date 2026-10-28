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Orhan Kılıç ve Sema Denker’in Oğlundan Uluslararası Adım!

Orhan Kılıç ve Sema Denker’in Oğlundan Uluslararası Adım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 12:31
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Sağır Oda’dan Elveda Rumeli’ye pek çok yapımda izlediğimiz Orhan Kılıç, bu kez oğlunun oyunculuk yolculuğuyla gündemde. Gazeteci Sema Denker ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Aras Kılıç’ın uluslararası bir sinema filminin kadrosuna seçildiği belirtildi. İsveçli bir yönetmenin yeni projesinde rol alacağı aktarılan genç isim hakkında paylaşılan detaylara gelin birlikte bakalım!

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Orhan Kılıç’ı yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda izliyoruz.

Orhan Kılıç’ı yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda izliyoruz.

Oyunculuk eğitimini Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi’nde tamamlayan Orhan Kılıç, kariyerine Almanya’da tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla başladı. Türkiye’de ise Sağır Oda dizisindeki Aras Dağlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Elveda Rumeli, Derdest, Aşk Bir Hayal ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, yıllar içinde hem Türk hem Alman yapımlarında izleyici karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu, 2010 yılında gazeteci Sema Denker ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu, 2010 yılında gazeteci Sema Denker ile hayatını birleştirdi.

Gazetecilik kariyerinde Sema Eren adıyla da tanınan Sema Denker ile Orhan Kılıç, 12 Şubat 2010’da sade bir nikâh töreniyle evlendi. Denker, evlilikleri öncesinde verdiği bir röportajda ortak noktalarından birinin işlerini yapıp evlerine dönmeyi sevmeleri olduğunu anlatmıştı.

Çiftin bu evlilikten Aras adında bir oğulları bulunuyor. Şimdi ise aile, Aras’ın sinema yolculuğunda attığı adımla gündemde.

16 yaşındaki Aras Kılıç’ın uluslararası bir filmin ana kadrosuna seçildiği belirtildi.

16 yaşındaki Aras Kılıç’ın uluslararası bir filmin ana kadrosuna seçildiği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre Aras Kılıç, İsveçli bir yönetmenin yeni sinema projesinde rol alacak. Genç oyuncunun filmde hikâyenin merkezindeki karakterlerden birini canlandıracağı aktarıldı.

Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Uluslararası bir ekiple hazırlanan yapımın, festival yolculuğuna da çıkmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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