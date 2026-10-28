Orhan Kılıç ve Sema Denker’in Oğlundan Uluslararası Adım!

Oyunculuk eğitimini Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi’nde tamamlayan Orhan Kılıç, kariyerine Almanya’da tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla başladı. Türkiye’de ise Sağır Oda dizisindeki Aras Dağlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Elveda Rumeli, Derdest, Aşk Bir Hayal ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, yıllar içinde hem Türk hem Alman yapımlarında izleyici karşısına çıktı.