Orhan Kılıç ve Sema Denker’in Oğlundan Uluslararası Adım!
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Sağır Oda’dan Elveda Rumeli’ye pek çok yapımda izlediğimiz Orhan Kılıç, bu kez oğlunun oyunculuk yolculuğuyla gündemde. Gazeteci Sema Denker ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Aras Kılıç’ın uluslararası bir sinema filminin kadrosuna seçildiği belirtildi. İsveçli bir yönetmenin yeni projesinde rol alacağı aktarılan genç isim hakkında paylaşılan detaylara gelin birlikte bakalım!
Orhan Kılıç’ı yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda izliyoruz.
Ünlü oyuncu, 2010 yılında gazeteci Sema Denker ile hayatını birleştirdi.
16 yaşındaki Aras Kılıç’ın uluslararası bir filmin ana kadrosuna seçildiği belirtildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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