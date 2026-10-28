Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı, Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Gençlik yıllarında Hababam Sınıfı'ndaki Sevda ve Şabanoğlu Şaban'daki Selma karakterleriyle tanınan oyuncunun son hali yeniden gündeme geldi.
Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinde Sevda karakteriyle tanındı.
Oyuncu, Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol aldı.
Aktolga'nın Selma karakteri Şabanoğlu Şaban'la hatırlanıyor!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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