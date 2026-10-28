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Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı, Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı, Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:31
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Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Gençlik yıllarında Hababam Sınıfı'ndaki Sevda ve Şabanoğlu Şaban'daki Selma karakterleriyle tanınan oyuncunun son hali yeniden gündeme geldi.

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Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinde Sevda karakteriyle tanındı.

Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinde Sevda karakteriyle tanındı.

Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde başta olmak üzere birçok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Bu yapımlarda hayat verdiği Sevda karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyuncu, Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol aldı.

Oyuncu, Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol aldı.

Aktolga, Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra Gülen Gözler ve Şabanoğlu Şaban gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde de rol aldı. Gençlik yıllarındaki doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.

Aktolga'nın Selma karakteri Şabanoğlu Şaban'la hatırlanıyor!

Aktolga'nın Selma karakteri Şabanoğlu Şaban'la hatırlanıyor!

Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Aktolga, bu rolüyle de Yeşilçam izleyicisinin hafızasında yer edindi. Hababam Sınıfı serisinin sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu, nostaljik içeriklerde sık sık anılmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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