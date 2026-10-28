Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı, Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde başta olmak üzere birçok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Bu yapımlarda hayat verdiği Sevda karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.