Alina Boz'un Annesi Olga Boz, Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Evde Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı!
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Alina Boz, son yıllarda Maraşlı, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş: Orhan gibi dizilerle ekranlarda yer aldı ve Aralık 2023'te evlendiği Umut Evirgen ile ilk çocuklarını beklediği bilgisiyle gündemde. Şimdi ise oyuncunun annesi Olga Boz, İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşadığı korku dolu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.
Alina Boz, Maraşlı, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş: Orhan gibi dizilerde rol aldı.
Boz, Aralık 2023'te Umut Evirgen ile evlendi.
Olga Boz, bitişik binanın yıkımında yaşadıklarına isyan etti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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