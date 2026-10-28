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Alina Boz'un Annesi Olga Boz, Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Evde Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı!

Alina Boz'un Annesi Olga Boz, Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Evde Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 09:27
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Alina Boz, son yıllarda Maraşlı, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş: Orhan gibi dizilerle ekranlarda yer aldı ve Aralık 2023'te evlendiği Umut Evirgen ile ilk çocuklarını beklediği bilgisiyle gündemde. Şimdi ise oyuncunun annesi Olga Boz, İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşadığı korku dolu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.

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Alina Boz, Maraşlı, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş: Orhan gibi dizilerde rol aldı.

Alina Boz, Maraşlı, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş: Orhan gibi dizilerde rol aldı.

Alina Boz, 2021'de Maraşlı dizisinde Mahur Türel'i canlandırdı. 2025'te TRT1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul'da gazeteci Seher Nacar rolüne, Kuruluş: Orhan'da ise Mert Yazıcıoğlu'nun karşısında Orhan Gazi'nin eşlerinden Asporça Hatun rolüne hayat verdi.

Boz, Aralık 2023'te Umut Evirgen ile evlendi.

Boz, Aralık 2023'te Umut Evirgen ile evlendi.

Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile Aralık 2023'te evlendi ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Boz'un katıldığı bir mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğruladığı, ardından çiftin düzenlediği cinsiyet partisinde bebeğin kız olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı. Çiftin Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenilemeye karar verdiği de belirtilmişti.

Olga Boz, bitişik binanın yıkımında yaşadıklarına isyan etti!

Olga Boz, bitişik binanın yıkımında yaşadıklarına isyan etti!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir bina yıkıldı ve bitişiğindeki apartman hasar gördü. Hasar gören binada oturanlar arasında Olga Boz da vardı. Boz, yaşadıklarını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: 'Her şeye 'Neyse, geçmiş olsun' deyip geçemeyiz! Bu ülkeyi seviyoruz. Çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ama her gün başka bir sorumsuzlukla karşılaşıyoruz.'

Başka bir paylaşımında 'Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz?' diye soran Boz, olayın çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandığını, çocukların evlerine yalnızca 10 dakika önce girdiğini anlattı. Müteahhidin 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini belirten Boz, 'Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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