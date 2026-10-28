Alina Boz'un Annesi Olga Boz, Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Evde Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir bina yıkıldı ve bitişiğindeki apartman hasar gördü. Hasar gören binada oturanlar arasında Olga Boz da vardı. Boz, yaşadıklarını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: 'Her şeye 'Neyse, geçmiş olsun' deyip geçemeyiz! Bu ülkeyi seviyoruz. Çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ama her gün başka bir sorumsuzlukla karşılaşıyoruz.'

Başka bir paylaşımında 'Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz?' diye soran Boz, olayın çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandığını, çocukların evlerine yalnızca 10 dakika önce girdiğini anlattı. Müteahhidin 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini belirten Boz, 'Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?' ifadelerini kullandı.