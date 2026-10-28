Murda’yla Ayrılığın Ardından Adı Torreira’yla Anıldı! Melisa Döngel’den Şapka Detayına Yanıt
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Murda ile ayrılık haberleriyle gündeme gelen Melisa Döngel’in adı, bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodusuna karıştı. İkilinin aynı model kırmızı şapkayla görüntülenmesi sosyal medyanın dikkatinden kaçmazken gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Döngel, 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada “Arkadaşız” diyerek aşk iddialarını yalanladı. Peki, magazin gündemini hareketlendiren şapka olayı nasıl başladı? Gelin, detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: 2. Sayfa
Melisa Döngel, rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri.
Ayrılık haberlerinin ardından bir süre sosyal medyada takipleşmeye devam eden ikilinin, daha sonra birbirlerini takipten çıktığı da haber oldu.
Döngel ile Torreira hakkındaki aşk dedikodusunu başlatan ise bir şapka detayı oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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