Murda’yla Ayrılığın Ardından Adı Torreira’yla Anıldı! Melisa Döngel’den Şapka Detayına Yanıt

Geniş kitlelerin onu tanımasını sağlayan yapımlardan biri ise Deniz karakterini canlandırdığı Bizim Hikaye oldu.

Ardından Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren, Aşk Mantık İntikam’da Çağla ve Kirli Sepeti’nde Aylin karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Televizyondaki kariyerini sinema ve dijital projelerle de sürdüren Döngel; Prestij Meselesi, Cem Karaca’nın Gözyaşları, Aşk Taktikleri 2 ve Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarda yer aldı.

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da konuşulan Melisa Döngel, son dönemde rapçi Murda ile yaşadığı birliktelikle gündemdeydi. Sosyal medyada paylaştıkları romantik videoyla ilişkilerini duyuran ikiliden Döngel, Murda’nın klibinde de kamera karşısına geçmişti. Ancak bu aşk uzun sürmedi. TV100’den İbrahim Savun’un haberine göre, çiftin uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Taraflardan ayrılık nedenine ilişkin bir açıklama gelmedi.