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Murda’yla Ayrılığın Ardından Adı Torreira’yla Anıldı! Melisa Döngel’den Şapka Detayına Yanıt

Murda’yla Ayrılığın Ardından Adı Torreira’yla Anıldı! Melisa Döngel’den Şapka Detayına Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 08:35
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Murda ile ayrılık haberleriyle gündeme gelen Melisa Döngel’in adı, bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodusuna karıştı. İkilinin aynı model kırmızı şapkayla görüntülenmesi sosyal medyanın dikkatinden kaçmazken gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Döngel, 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada “Arkadaşız” diyerek aşk iddialarını yalanladı. Peki, magazin gündemini hareketlendiren şapka olayı nasıl başladı? Gelin, detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: 2. Sayfa

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Melisa Döngel, rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri.

Melisa Döngel, rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri.

Geniş kitlelerin onu tanımasını sağlayan yapımlardan biri ise Deniz karakterini canlandırdığı Bizim Hikaye oldu.

Ardından Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren, Aşk Mantık İntikam’da Çağla ve Kirli Sepeti’nde Aylin karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Televizyondaki kariyerini sinema ve dijital projelerle de sürdüren Döngel; Prestij MeselesiCem Karaca’nın GözyaşlarıAşk Taktikleri 2 ve Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarda yer aldı.

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da konuşulan Melisa Döngel, son dönemde rapçi Murda ile yaşadığı birliktelikle gündemdeydi. Sosyal medyada paylaştıkları romantik videoyla ilişkilerini duyuran ikiliden Döngel, Murda’nın klibinde de kamera karşısına geçmişti. Ancak bu aşk uzun sürmedi. TV100’den İbrahim Savun’un haberine göre, çiftin uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Taraflardan ayrılık nedenine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ayrılık haberlerinin ardından bir süre sosyal medyada takipleşmeye devam eden ikilinin, daha sonra birbirlerini takipten çıktığı da haber oldu.

Ayrılık haberlerinin ardından bir süre sosyal medyada takipleşmeye devam eden ikilinin, daha sonra birbirlerini takipten çıktığı da haber oldu.

Bu gelişme, takipçileri tarafından ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Murda ile ayrılığı henüz gündemdeyken Melisa Döngel’in adı bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılmaya başladı. Torreira da daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Döngel ile Torreira hakkındaki aşk dedikodusunu başlatan ise bir şapka detayı oldu!

Döngel ile Torreira hakkındaki aşk dedikodusunu başlatan ise bir şapka detayı oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen Döngel’in taktığı kırmızı şapkanın aynı modelinin, maç sonundaki kutlamalarda Torreira’nın başında görülmesi dikkat çekti. Bu benzerlik sosyal medyada yakınlaşma iddialarını beraberinde getirse de şapkanın aynı kişisel eşya olduğu doğrulanmış değil. Döngel ise hakkında çıkan aşk söylentilerine “Arkadaşız” diyerek yanıt verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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