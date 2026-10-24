Sermiyan Midyat Anlattı: Başından Vurulan İbrahim Tatlıses'in Hastanede 40 Gün Boyunca Yaptığı Şey Şaşırttı!

Midyat, odaya girdiğinde Tatlıses'in masaj yapıldığı sırada yüzüstü yattığını, televizyonda ise Ay Lav Yu'nun açık olduğunu anlattı. Sanatçının filmi ne kadar iyi bildiğini de “Figürasyonun lafını daha figürasyon söylemeden ezbere söylüyor!” sözleriyle ifade etti.

Ardından Tatlıses'in kendisine söylediklerini paylaştı:

“Kardeş, ben 40 gündür hastanedeyim. 40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum. Allah senden bin kere razı olsun.”

Tatlıses'in hastanede filmi tekrar tekrar izlediği, 2011 yılında da haberlere yansımıştı.

Midyat ise o buluşmanın kendisinde bıraktığı izi “Sarıldık, ağladık adamla. Çok acayip bir şeydi, beni çok etkiledi”sözleriyle anlattı.