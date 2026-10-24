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Sermiyan Midyat Anlattı: Başından Vurulan İbrahim Tatlıses'in Hastanede 40 Gün Boyunca Yaptığı Şey Şaşırttı!

Sermiyan Midyat Anlattı: Başından Vurulan İbrahim Tatlıses'in Hastanede 40 Gün Boyunca Yaptığı Şey Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 15:08
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Sermiyan Midyat'ın anlattığı hastane ziyareti dikkat çekti. Hakan Bilgin ile Sana Dair programına konuk olan oyuncu, İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü günlere döndü. O dönem Amerika'da olduğunu söyleyen Midyat, Aydemir Akbaş'tan gelen bir telefonla başlayan hikayeyi paylaştı. Türkiye'ye dönüp Tatlıses'i ziyarete gittiğinde ise beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Tatlıses'in 40 gün boyunca nasıl moral bulduğunu anlatan Midyat, görüşmelerinin sonunda ikisinin de gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Kaynak: Hakan Bilgin ile Sana Dair

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İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanmıştı.

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanmıştı.

İbo Show çıkışında saldırıya uğrayan sanatçı, ameliyatların ardından uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girdi. Tatlıses'in hastanede geçirdiği o günlere ilişkin bir anıyı ise Sermiyan Midyat anlattı.

Hakan Bilgin ile Sana Dair programında konuşan oyuncu ve yönetmen, Tatlıses'le tanışmalarına vesile olan telefon görüşmesini ve ardından gerçekleştirdiği ziyareti paylaştı.

Midyat, Amerika'dayken sabahın beşinde Aydemir Akbaş'tan telefon aldığını söyledi.

Midyat, Amerika'dayken sabahın beşinde Aydemir Akbaş'tan telefon aldığını söyledi.

Akbaş'ın kendisini aradığında şaşırdığını anlatan Midyat, o konuşmayı şöyle aktardı:

“‘Ben Aydemir Akbaş. İbrahim Tatlıses yeni vuruldu, tedavi görüyor. Geldiğinde İbrahim'i bir ziyaret eder misin? Seninle tanışmayı çok istiyor’ dedi.”

Türkiye'ye döndükten sonra Maltepe'deki hastaneye gittiğini belirten Midyat, daha Tatlıses'in odasına ulaşmadan kendi filminden replikler duymaya başlamış:

“İçeri girerken bütün asistanlar, şoförler, 40 kişi Ay Lav Yu'dan replik söylüyor.”

Tatlıses'in odasında da Ay Lav Yu oynuyormuş: “40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum.”

Tatlıses'in odasında da Ay Lav Yu oynuyormuş: “40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum.”

Midyat, odaya girdiğinde Tatlıses'in masaj yapıldığı sırada yüzüstü yattığını, televizyonda ise Ay Lav Yu'nun açık olduğunu anlattı. Sanatçının filmi ne kadar iyi bildiğini de “Figürasyonun lafını daha figürasyon söylemeden ezbere söylüyor!” sözleriyle ifade etti.

Ardından Tatlıses'in kendisine söylediklerini paylaştı:

“Kardeş, ben 40 gündür hastanedeyim. 40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum. Allah senden bin kere razı olsun.”

Tatlıses'in hastanede filmi tekrar tekrar izlediği, 2011 yılında da haberlere yansımıştı. 

Midyat ise o buluşmanın kendisinde bıraktığı izi “Sarıldık, ağladık adamla. Çok acayip bir şeydi, beni çok etkiledi”sözleriyle anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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