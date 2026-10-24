Sermiyan Midyat Anlattı: Başından Vurulan İbrahim Tatlıses'in Hastanede 40 Gün Boyunca Yaptığı Şey Şaşırttı!
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Sermiyan Midyat'ın anlattığı hastane ziyareti dikkat çekti. Hakan Bilgin ile Sana Dair programına konuk olan oyuncu, İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü günlere döndü. O dönem Amerika'da olduğunu söyleyen Midyat, Aydemir Akbaş'tan gelen bir telefonla başlayan hikayeyi paylaştı. Türkiye'ye dönüp Tatlıses'i ziyarete gittiğinde ise beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Tatlıses'in 40 gün boyunca nasıl moral bulduğunu anlatan Midyat, görüşmelerinin sonunda ikisinin de gözyaşlarını tutamadığını söyledi.
Kaynak: Hakan Bilgin ile Sana Dair
İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanmıştı.
Midyat, Amerika'dayken sabahın beşinde Aydemir Akbaş'tan telefon aldığını söyledi.
Tatlıses'in odasında da Ay Lav Yu oynuyormuş: “40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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