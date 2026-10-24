90'ların “Bay Pardon”uydu! Ceyda Düvenci'nin İlk Eşi Kaan Girgin'in Son Hali Gündem Oldu
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Bir dönemin ekran yüzlerinden Kaan Girgin'i hatırladınız mı? “Bay Pardon” olarak hafızalara yerleşen oyuncu, 90'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmişti. Kariyeri kadar Ceyda Düvenci'yle evliliği de magazinde yer bulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Girgin, bu kez son haliyle yeniden gündeme geldi. Oyuncunun eski görüntüsüyle arasındaki değişim dikkat çekti.
Kaan Girgin, bir banka reklamıyla tanındı, ardından dizilerin aranan yüzlerinden biri oldu.
Oyunculuğuyla tanıdığımız Girgin, bir dönem Ceyda Düvenci'yle evliliğiyle de gündemdeydi.
Oyuncu, 2006'da Dabbe filmiyle sinema izleyicisinin karşısına çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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