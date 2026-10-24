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90'ların “Bay Pardon”uydu! Ceyda Düvenci'nin İlk Eşi Kaan Girgin'in Son Hali Gündem Oldu

90'ların “Bay Pardon”uydu! Ceyda Düvenci'nin İlk Eşi Kaan Girgin'in Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:01
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Bir dönemin ekran yüzlerinden Kaan Girgin'i hatırladınız mı? “Bay Pardon” olarak hafızalara yerleşen oyuncu, 90'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmişti. Kariyeri kadar Ceyda Düvenci'yle evliliği de magazinde yer bulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Girgin, bu kez son haliyle yeniden gündeme geldi. Oyuncunun eski görüntüsüyle arasındaki değişim dikkat çekti.

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Kaan Girgin, bir banka reklamıyla tanındı, ardından dizilerin aranan yüzlerinden biri oldu.

Kaan Girgin, bir banka reklamıyla tanındı, ardından dizilerin aranan yüzlerinden biri oldu.

1967 yılında Ankara'da doğan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından tiyatro sahnesine adım attı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev alan oyuncunun geniş kitlelerle tanışması ise rol aldığı banka reklamıyla oldu.

“Bay Pardon” olarak anılmaya başlayan Girgin, Ayrı Dünyalar dizisiyle ekran yolculuğunu sürdürdü. 1996'da Gözlerinde Son Gece'de Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Sonraki yıllarda Dabbe, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Lale Devri ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda da rol aldı.

Oyunculuğuyla tanıdığımız Girgin, bir dönem Ceyda Düvenci'yle evliliğiyle de gündemdeydi.

Oyunculuğuyla tanıdığımız Girgin, bir dönem Ceyda Düvenci'yle evliliğiyle de gündemdeydi.

İlk evliliğini balerin Canan Yakacık'la yapan ve bu evlilikten bir oğlu olan Girgin, ikinci kez Ceyda Düvenci'yle nikah masasına oturdu. İki oyuncu, Dikkat Bebek Var dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmişti.

2000 yılında evlenen çiftin birlikteliği uzun sürmedi. Girgin ve Düvenci, 2002'de boşanarak yollarını ayırdı.

Oyuncu, 2006'da Dabbe filmiyle sinema izleyicisinin karşısına çıktı!

Oyuncu, 2006'da Dabbe filmiyle sinema izleyicisinin karşısına çıktı!

Uzun süredir kameralardan uzak olan Kaan Girgin, bu kez son görüntüsüyle yeniden hatırlandı.

Oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ekranlarda gördüğümüz dönemlere göre kilo aldığı ve saçlarının seyreldiği görülen Girgin'in görüntüsü, onu eski dizilerinden hatırlayanlar için nostaljik bir yolculuğa dönüştü.

Bir dönem reklamların ve dizilerin tanıdık yüzü olan oyuncu, bugün daha çok geçmişteki rolleriyle anılıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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