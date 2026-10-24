90'ların “Bay Pardon”uydu! Ceyda Düvenci'nin İlk Eşi Kaan Girgin'in Son Hali Gündem Oldu

Uzun süredir kameralardan uzak olan Kaan Girgin, bu kez son görüntüsüyle yeniden hatırlandı.

Oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ekranlarda gördüğümüz dönemlere göre kilo aldığı ve saçlarının seyreldiği görülen Girgin'in görüntüsü, onu eski dizilerinden hatırlayanlar için nostaljik bir yolculuğa dönüştü.

Bir dönem reklamların ve dizilerin tanıdık yüzü olan oyuncu, bugün daha çok geçmişteki rolleriyle anılıyor.