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Podyuma Çıkan Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme!

Podyuma Çıkan Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 09:38
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Merve Boluğur bu kez podyumda! Geçtiğimiz günlerde bir davetteki görüntüleri nedeniyle hamilelik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, sorulara esprili bir yanıt vermişti. Şimdi ise bir çanta defilesinde yürüyen Boluğur, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Yıllar önce yan yana poz verdiği Adriana Lima'ya seslenen oyuncu, “Adriana işine bak bacım :)” dedi. Bu gönderme, ikilinin yıllardır unutulmayan fotoğrafını da yeniden hatırlattı.

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Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanıdığımız Merve Boluğur, son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanıdığımız Merve Boluğur, son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun katıldığı davetler de magazinin radarında. Boluğur, geçtiğimiz günlerde bir davette çekilen görüntülerinde karnının belirginleşmesi üzerine hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Görüntüler üzerinden yapılan yorumlara sessiz kalmayan oyuncu, “Eğer bebekse mucize o zaman!” diyerek iddialara esprili bir yanıt vermişti. Boluğur, bu kez podyumdan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ancak son paylaşımına geçmeden önce Adriana Lima'yla yıllardır unutulmayan o fotoğrafını hatırlayalım!

Ancak son paylaşımına geçmeden önce Adriana Lima'yla yıllardır unutulmayan o fotoğrafını hatırlayalım!

Boluğur, 2014 yılında bir kozmetik markasının etkinliğinde dünyaca ünlü model Adriana Lima'yla bir araya gelmişti. Yan yana verdikleri poz, yıllar boyunca sosyal medyada tekrar tekrar paylaşıldı; oyuncu da “Yerli Adriana” benzetmeleriyle anıldı.

Boluğur, daha sonra o gün Lima'nın boyuna yetişebilmek için topuklu ayakkabısının içine kağıt peçete koyduğunu anlatmıştı. 

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda bu kıyaslamalar sorulduğunda da “Ben ondan daha güzelim” demiş, ardından “Kendisi çok güzel bir kadın, onu çok seviyorum” sözlerini eklemişti.

Bir çanta defilesinde podyuma çıkan Boluğur, Adriana Lima'ya bu kez yürüyüşüyle seslendi!

Siyah elbisesiyle podyumda yürüyen oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak paylaşımında en az yürüyüşü kadar dikkat çeken bir detay daha vardı: Adriana Lima'ya yazdığı not!

Boluğur, görüntülerine “Adriana işine bak bacım :)” yazarak dünyaca ünlü modele esprili bir göndermede bulundu. Yıllar önce aynı karede buluşan ikilinin hikayesine, böylece bir de podyum paylaşımı eklendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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