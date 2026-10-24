Podyuma Çıkan Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme!
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Merve Boluğur bu kez podyumda! Geçtiğimiz günlerde bir davetteki görüntüleri nedeniyle hamilelik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, sorulara esprili bir yanıt vermişti. Şimdi ise bir çanta defilesinde yürüyen Boluğur, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Yıllar önce yan yana poz verdiği Adriana Lima'ya seslenen oyuncu, “Adriana işine bak bacım :)” dedi. Bu gönderme, ikilinin yıllardır unutulmayan fotoğrafını da yeniden hatırlattı.
Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanıdığımız Merve Boluğur, son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Ancak son paylaşımına geçmeden önce Adriana Lima'yla yıllardır unutulmayan o fotoğrafını hatırlayalım!
Bir çanta defilesinde podyuma çıkan Boluğur, Adriana Lima'ya bu kez yürüyüşüyle seslendi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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