Podyuma Çıkan Merve Boluğur'dan Adriana Lima'ya Gönderme!

Siyah elbisesiyle podyumda yürüyen oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak paylaşımında en az yürüyüşü kadar dikkat çeken bir detay daha vardı: Adriana Lima'ya yazdığı not!

Boluğur, görüntülerine “Adriana işine bak bacım :)” yazarak dünyaca ünlü modele esprili bir göndermede bulundu. Yıllar önce aynı karede buluşan ikilinin hikayesine, böylece bir de podyum paylaşımı eklendi.