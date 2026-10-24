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Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılan Hakkı Bulut'un Rahatsızlanma Nedeni Ortaya Çıktı!

Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılan Hakkı Bulut'un Rahatsızlanma Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 08:35
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Hakkı Bulut, sahnede sevenlerini korkuttu. Arabesk müziğin usta ismi, 23 Ekim gecesi İstanbul'da şarkılarını seslendirdiği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sanatçı, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sağlık durumu merak edilirken Kaan Kurdoğlu'ndan yeni bilgiler geldi. Usta sanatçının gün içinde yaşadığı stresin nedeni de öğrenildi.

Kaynak: Kaan Kurdoğlu

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“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, yıllardır arabesk müziğin en sevilen isimleri arasında.

“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, yıllardır arabesk müziğin en sevilen isimleri arasında.

Kendi yazıp bestelediği eserlerle müzik dünyasında yer edinen usta sanatçının şarkıları, kuşaklar değişse de dinlenmeye devam ediyor. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem albümleri hem de sahne programlarıyla dinleyicileriyle buluşan Bulut, bu kez sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

Hakkı Bulut, 23 Ekim gecesi İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı.

Hakkı Bulut, 23 Ekim gecesi İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı.

Şarkılarını seslendirirken fenalaşan sanatçının yardımına mekandaki görevliler koştu. Durumun bildirilmesi üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, Bulut'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Bulut'un sedyeyle taşındığı anlar da görüntülere yansıdı. Hastanede tedaviye alınan sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hakkı Bulut'un neden fenalaştığı merak edilirken Kaan Kurdoğlu, sanatçının tansiyon problemi yaşadığını aktardı.

Hakkı Bulut'un neden fenalaştığı merak edilirken Kaan Kurdoğlu, sanatçının tansiyon problemi yaşadığını aktardı.

Kurdoğlu'nun verdiği, 2. Sayfa'nın da paylaştığı bilgiye göre Bulut'un aynı sabah kimlik kartını kaybettiği için stres yaşadığı öğrenildi. Sahnede rahatsızlanan usta sanatçının tansiyon sorunu yaşadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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