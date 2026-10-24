Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılan Hakkı Bulut'un Rahatsızlanma Nedeni Ortaya Çıktı!

Kendi yazıp bestelediği eserlerle müzik dünyasında yer edinen usta sanatçının şarkıları, kuşaklar değişse de dinlenmeye devam ediyor. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem albümleri hem de sahne programlarıyla dinleyicileriyle buluşan Bulut, bu kez sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi.