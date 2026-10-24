Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılan Hakkı Bulut'un Rahatsızlanma Nedeni Ortaya Çıktı!
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Hakkı Bulut, sahnede sevenlerini korkuttu. Arabesk müziğin usta ismi, 23 Ekim gecesi İstanbul'da şarkılarını seslendirdiği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sanatçı, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sağlık durumu merak edilirken Kaan Kurdoğlu'ndan yeni bilgiler geldi. Usta sanatçının gün içinde yaşadığı stresin nedeni de öğrenildi.
Kaynak: Kaan Kurdoğlu
“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, yıllardır arabesk müziğin en sevilen isimleri arasında.
Hakkı Bulut, 23 Ekim gecesi İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı.
Hakkı Bulut'un neden fenalaştığı merak edilirken Kaan Kurdoğlu, sanatçının tansiyon problemi yaşadığını aktardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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