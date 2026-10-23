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“Hadi Yine İyisin”in Yıldızı Çeşme'ye Yerleşti! Tayfun Duygulu'nun Deniz Manzaralı Villası Gündem Oldu

“Hadi Yine İyisin”in Yıldızı Çeşme'ye Yerleşti! Tayfun Duygulu'nun Deniz Manzaralı Villası Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 17:36
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Tayfun Duygulu rotasını Çeşme'ye çevirdi! “Hadi Yine İyisin”le 90'ların hafızalara kazınan isimlerinden olan şarkıcı, bu kez yaşadığı evle gündemde. Sabah'ın haberine göre Duygulu, eşi Bella Duygulu ile İstanbul'dan ayrılarak Çeşme'ye yerleşti. Çiftin denize yakın konumdaki villası, geniş pencereleri ve manzarasıyla dikkat çekiyor. İçeride ise koyu renkler, ahşap detaylar ve modern mobilyalar öne çıkıyor.

Kaynak: Sabah/ Aslin Erşen

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Tayfun Duygulu, 90'lar popunu hatırlayanların hemen eşlik edeceği şarkılara imza attı.

Tayfun Duygulu, 90'lar popunu hatırlayanların hemen eşlik edeceği şarkılara imza attı.

“Hadi Yine İyisin” başta olmak üzere “Seninle Ölürüm”, “Kendine Gel” ve “Duman Oldum” gibi şarkılarla tanınan Tayfun Duygulu, dönemin kendine özgü isimlerinden biriydi. Şarkıları kadar sahnedeki enerjisi ve hafızalara yerleşen kafa sallama hareketiyle de hatırlanıyor.

Yorumculuğunun yanında besteciliğiyle de müzik dünyasında yer edinen Duygulu, bu kez sahneden bir görüntüyle değil, eşiyle kurduğu yaşamla gündeme geldi.

İstanbul'dan ayrılan Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu'nun yeni adresi Çeşme oldu.

İstanbul'dan ayrılan Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu'nun yeni adresi Çeşme oldu.

Sabah'ın haberine göre, 2020 yılında evlenen Tayfun Duygulu ile mimar eşi Bella Duygulu, şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak Çeşme'ye yerleşti. Çiftin yaşadığı villa, denize yakın konumu ve manzaraya açılan geniş camlarıyla öne çıkıyor.

Evin farklı noktalarından denizi görmeye imkan tanıyan büyük pencereler, yaşam alanının en belirgin detaylarından. Manzara, yalnızca dışarıda vakit geçirilen alanlardan değil, evin içinden de izlenebiliyor.

Villanın içinde koyu tonlar ve ahşap detaylar bir araya geliyor.

Villanın içinde koyu tonlar ve ahşap detaylar bir araya geliyor.

Dekorasyonda modern çizgilerin tercih edildiği evde, koyu renkli zeminler ve siyah duvar detaylarına ahşap aksesuarlar eşlik ediyor. Fazla eşya yerine geniş kullanım alanlarının öne çıktığı salonda, büyük bir oturma grubu bulunuyor.

Ahşap sehpa ve büyük ekran televizyonun yer aldığı salon, çiftin günlük yaşamında rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenlenmiş. İçerideki koyu renk paletine karşılık, geniş camların ardındaki deniz manzarası evin görünümünü tamamlıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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