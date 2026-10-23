“Hadi Yine İyisin”in Yıldızı Çeşme'ye Yerleşti! Tayfun Duygulu'nun Deniz Manzaralı Villası Gündem Oldu
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Tayfun Duygulu rotasını Çeşme'ye çevirdi! “Hadi Yine İyisin”le 90'ların hafızalara kazınan isimlerinden olan şarkıcı, bu kez yaşadığı evle gündemde. Sabah'ın haberine göre Duygulu, eşi Bella Duygulu ile İstanbul'dan ayrılarak Çeşme'ye yerleşti. Çiftin denize yakın konumdaki villası, geniş pencereleri ve manzarasıyla dikkat çekiyor. İçeride ise koyu renkler, ahşap detaylar ve modern mobilyalar öne çıkıyor.
Kaynak: Sabah/ Aslin Erşen
Tayfun Duygulu, 90'lar popunu hatırlayanların hemen eşlik edeceği şarkılara imza attı.
İstanbul'dan ayrılan Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu'nun yeni adresi Çeşme oldu.
Villanın içinde koyu tonlar ve ahşap detaylar bir araya geliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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