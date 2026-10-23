“Hadi Yine İyisin”in Yıldızı Çeşme'ye Yerleşti! Tayfun Duygulu'nun Deniz Manzaralı Villası Gündem Oldu

“Hadi Yine İyisin” başta olmak üzere “Seninle Ölürüm”, “Kendine Gel” ve “Duman Oldum” gibi şarkılarla tanınan Tayfun Duygulu, dönemin kendine özgü isimlerinden biriydi. Şarkıları kadar sahnedeki enerjisi ve hafızalara yerleşen kafa sallama hareketiyle de hatırlanıyor.

Yorumculuğunun yanında besteciliğiyle de müzik dünyasında yer edinen Duygulu, bu kez sahneden bir görüntüyle değil, eşiyle kurduğu yaşamla gündeme geldi.