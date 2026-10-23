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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin Kırmızı Halı Pozuna Bergüzar Korel'den Yorum Geldi

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin Kırmızı Halı Pozuna Bergüzar Korel'den Yorum Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 15:11
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Süleyman ve Hürrem bu kez kırmızı halıda! Muhteşem Yüzyıl'da başrolleri paylaşan Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, yıllar sonra İmroz'da Bahar filmi için yeniden bir araya geldi. İkili, filmin dünya prömiyerinin yapıldığı Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne birlikte katıldı. Yan yana verdikleri pozlar, diziyi takip edenlere nostalji yaşattı. Fotoğrafa yorum yapan isimlerden biri de Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel oldu.

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Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'yi yan yana görünce Muhteşem Yüzyıl'ı hatırlamamak zor!

Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'yi yan yana görünce Muhteşem Yüzyıl'ı hatırlamamak zor!

2011 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç ile Hürrem Sultan'a hayat veren Meryem Uzerli de yapımın en çok konuşulan isimleri arasındaydı.

Saraydaki güç mücadelelerinin yanında Süleyman ve Hürrem'in ilişkisini de ekrana taşıyan ikili, bu karakterlerle hafızalara yerleşti. Yıllar içinde farklı projelerde izlediğimiz oyuncuların yeniden aynı filmde buluşması da eski partnerliklerini hatırlattı.

İkilinin yeni buluşmasının adresi, İmroz'da Bahar filmi oldu.

İkilinin yeni buluşmasının adresi, İmroz'da Bahar filmi oldu.

Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği İmroz'da Bahar, Gökçeada'da yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı filmin senaryosunu Özcan Alper ve Luzin Dink birlikte kaleme aldı.

Oyuncuların ortak yapımcıları arasında da yer aldığı film, dünya prömiyerini 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yaptı. Ergenç ve Uzerli de yeni projelerini izleyiciyle buluşturmak için festivale katılarak kırmızı halıda birlikte poz verdi.

Kırmızı halı fotoğrafına Bergüzar Korel de kayıtsız kalmadı.

Kırmızı halı fotoğrafına Bergüzar Korel de kayıtsız kalmadı.

Halit Ergenç'in siyah takım elbise, Meryem Uzerli'nin ise mavi detaylı siyah bir elbiseyle yer aldığı kareye, Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den yorum geldi.

Korel, ikilinin fotoğrafının altına “Allaaaaahhhhh” yazarak kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi. Eski rol arkadaşlarının yıllar sonraki buluşmasına duyduğu heyecanı yorumuna taşıyan Korel'in mesajı da paylaşımdaki yerini aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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