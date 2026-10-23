Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin Kırmızı Halı Pozuna Bergüzar Korel'den Yorum Geldi

2011 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç ile Hürrem Sultan'a hayat veren Meryem Uzerli de yapımın en çok konuşulan isimleri arasındaydı.

Saraydaki güç mücadelelerinin yanında Süleyman ve Hürrem'in ilişkisini de ekrana taşıyan ikili, bu karakterlerle hafızalara yerleşti. Yıllar içinde farklı projelerde izlediğimiz oyuncuların yeniden aynı filmde buluşması da eski partnerliklerini hatırlattı.