Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin Kırmızı Halı Pozuna Bergüzar Korel'den Yorum Geldi
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Süleyman ve Hürrem bu kez kırmızı halıda! Muhteşem Yüzyıl'da başrolleri paylaşan Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, yıllar sonra İmroz'da Bahar filmi için yeniden bir araya geldi. İkili, filmin dünya prömiyerinin yapıldığı Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne birlikte katıldı. Yan yana verdikleri pozlar, diziyi takip edenlere nostalji yaşattı. Fotoğrafa yorum yapan isimlerden biri de Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel oldu.
Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'yi yan yana görünce Muhteşem Yüzyıl'ı hatırlamamak zor!
İkilinin yeni buluşmasının adresi, İmroz'da Bahar filmi oldu.
Kırmızı halı fotoğrafına Bergüzar Korel de kayıtsız kalmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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