Meghan Markle'ın Babası Hakkında Çocuk İstismarı Materyali İddiası: Öz Oğlu İhbar Etti!

İngiliz gazetesinin haberine göre Thomas Markle Jr., babasının Filipinler'in Cebu kentindeki eski evinde bulunan eşyalar arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin olduğunu öne sürdüğü materyallere rastladığını söyledi. Ardından durumu yetkililere bildirdiğini belirtti.

The Sun, Filipinler'de iddiaların incelenmesi için özel bir ekip oluşturulduğunu ve söz konusu materyallerin adli incelemeye alınmasının planlandığını aktardı. Ancak bu bilgiler, gazetenin haberine ve oğul Markle'ın beyanlarına dayanıyor. Materyallerin niteliğine ve kime ait olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir inceleme sonucu açıklanmış değil.

Thomas Markle Jr.'ın FBI dahil ABD'deki kurumlara da başvurduğu bildirildi. Bununla birlikte, bir ihbarın alınması FBI'ın ayrıca soruşturma başlattığının doğrulanması anlamına gelmiyor. New York Post da haberinde FBI'ın soruşturmayı kamuoyuna doğrulamadığını belirtti.

Thomas Markle ise Daily Mail'e verdiği ve The Times'ın aktardığı açıklamada suçlamaları kesin bir dille reddetti. Oğlunun kendisi hakkında bu iddialarda bulunmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Markle, isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediğini savundu.

Meghan'ın ablası Samantha Markle da babasını savundu. Kardeşinin anlatımına itiraz eden Samantha, ilgili cihazlara başka kişilerin erişmiş olabileceğini öne sürdü. Tarafların karşılıklı açıklamaları sürerken, Thomas Markle hakkındaki suçlamaların kanıtlandığını gösteren kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.