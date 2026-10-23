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Meghan Markle'ın Babası Hakkında Çocuk İstismarı Materyali İddiası: Öz Oğlu İhbar Etti!

Meghan Markle'ın Babası Hakkında Çocuk İstismarı Materyali İddiası: Öz Oğlu İhbar Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 14:31
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Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, hakkında ortaya atılan ağır iddialarla gündemde. İngiliz gazetesi The Sun, 82 yaşındaki Markle'ın çocukların cinsel istismarına ilişkin materyal bulundurduğu iddiasıyla incelemeye alındığını yazdı. Habere göre ihbarı yapan kişi, kendi oğlu Thomas Markle Jr. oldu. Thomas Markle suçlamaları reddederken, Meghan da gelişmelerden derin üzüntü duyduğunu açıkladı. İddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Kaynak: The Sun

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Meghan Markle ile babası Thomas Markle'ın arasındaki mesafe, 2018'deki kraliyet düğününden öncesine uzanıyor.

Meghan Markle ile babası Thomas Markle'ın arasındaki mesafe, 2018'deki kraliyet düğününden öncesine uzanıyor.

Meghan Markle ile babası Thomas Markle, yıllardır görüşmüyor. Baba-kızın ilişkisi, Meghan'ın Prens Harry ile evliliğinden önce Thomas Markle'ın kurgulanmış paparazzi fotoğrafları nedeniyle basında gündeme gelmesiyle bozulmuştu. Sağlık sorunları yaşayan Markle, düğüne de katılmamıştı.

Baba ile kızı arasındaki mesafe o tarihten itibaren devam etti. Şimdi ise Thomas Markle hakkında ortaya atılan iddialar, aile içindeki bu kopukluğu yeniden gündeme taşıdı.

The Sun, Thomas Markle hakkındaki iddiaları yetkililere bildiren kişinin kendi oğlu olduğunu yazdı.

The Sun, Thomas Markle hakkındaki iddiaları yetkililere bildiren kişinin kendi oğlu olduğunu yazdı.

İngiliz gazetesinin haberine göre Thomas Markle Jr., babasının Filipinler'in Cebu kentindeki eski evinde bulunan eşyalar arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin olduğunu öne sürdüğü materyallere rastladığını söyledi. Ardından durumu yetkililere bildirdiğini belirtti.

The Sun, Filipinler'de iddiaların incelenmesi için özel bir ekip oluşturulduğunu ve söz konusu materyallerin adli incelemeye alınmasının planlandığını aktardı. Ancak bu bilgiler, gazetenin haberine ve oğul Markle'ın beyanlarına dayanıyor. Materyallerin niteliğine ve kime ait olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir inceleme sonucu açıklanmış değil.

Thomas Markle Jr.'ın FBI dahil ABD'deki kurumlara da başvurduğu bildirildi. Bununla birlikte, bir ihbarın alınması FBI'ın ayrıca soruşturma başlattığının doğrulanması anlamına gelmiyor. New York Post da haberinde FBI'ın soruşturmayı kamuoyuna doğrulamadığını belirtti.

Thomas Markle ise Daily Mail'e verdiği ve The Times'ın aktardığı açıklamada suçlamaları kesin bir dille reddetti. Oğlunun kendisi hakkında bu iddialarda bulunmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Markle, isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediğini savundu.

Meghan'ın ablası Samantha Markle da babasını savundu. Kardeşinin anlatımına itiraz eden Samantha, ilgili cihazlara başka kişilerin erişmiş olabileceğini öne sürdü. Tarafların karşılıklı açıklamaları sürerken, Thomas Markle hakkındaki suçlamaların kanıtlandığını gösteren kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Meghan Markle, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada çocuklarını korumak için babasına mesafe koyduğunu söyledi.

Meghan Markle, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada çocuklarını korumak için babasına mesafe koyduğunu söyledi.

Sözcüsü aracılığıyla açıklama yapan Meghan Markle, ortaya çıkan haberlerden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Düşüncelerinin zarar görmüş olabilecek çocuklarla olduğunu ifade etti.

Meghan, 2018'de babası hakkında rahatsız edici iddialar içeren bir mektubun Londra Metropolitan Polisi ve kraliyet koruma birimiyle paylaşıldığını, kendisine de iddiaların araştırıldığı bilgisinin verildiğini söyledi.

Babasına mesafe koymasını ve çocuklarıyla iletişimine izin vermemesini onları koruma isteğiyle açıklayan Meghan, adaletin sağlanmasını ve çocukların güvenliğinin öncelik olmasını istediğini belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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