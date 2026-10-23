Meghan Markle'ın Babası Hakkında Çocuk İstismarı Materyali İddiası: Öz Oğlu İhbar Etti!
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Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, hakkında ortaya atılan ağır iddialarla gündemde. İngiliz gazetesi The Sun, 82 yaşındaki Markle'ın çocukların cinsel istismarına ilişkin materyal bulundurduğu iddiasıyla incelemeye alındığını yazdı. Habere göre ihbarı yapan kişi, kendi oğlu Thomas Markle Jr. oldu. Thomas Markle suçlamaları reddederken, Meghan da gelişmelerden derin üzüntü duyduğunu açıkladı. İddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Kaynak: The Sun
Meghan Markle ile babası Thomas Markle'ın arasındaki mesafe, 2018'deki kraliyet düğününden öncesine uzanıyor.
The Sun, Thomas Markle hakkındaki iddiaları yetkililere bildiren kişinin kendi oğlu olduğunu yazdı.
Meghan Markle, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada çocuklarını korumak için babasına mesafe koyduğunu söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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