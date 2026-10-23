Nazlı Sabancı Gardırobundaki Kıyafetleri Satışa Çıkardı!

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, şık kombinleri ve lüks markalara olan ilgisiyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun olan Sabancı, bu kez bir sosyal fayda girişimiyle adından söz ettirdi. Sabancı, gardırobundaki markalı kıyafetleri satışa çıkardı ve elde edilecek gelirin öğrencilerin desteklenmesi için kullanılacağını duyurdu.