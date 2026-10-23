Nazlı Sabancı Gardırobundaki Kıyafetleri Satışa Çıkardı!
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İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, şık kombinleri ve lüks markalara olan ilgisiyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun olan Sabancı, bu kez bir sosyal fayda girişimiyle adından söz ettirdi. Sabancı, gardırobundaki markalı kıyafetleri satışa çıkardı ve elde edilecek gelirin öğrencilerin desteklenmesi için kullanılacağını duyurdu.
Nazlı Sabancı, iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi olarak biliniyor.
Sabancı, geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun oldu.
Gardırobundaki kıyafetleri satışa çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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