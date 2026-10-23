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Nazlı Sabancı Gardırobundaki Kıyafetleri Satışa Çıkardı!

Nazlı Sabancı Gardırobundaki Kıyafetleri Satışa Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 12:42
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İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, şık kombinleri ve lüks markalara olan ilgisiyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun olan Sabancı, bu kez bir sosyal fayda girişimiyle adından söz ettirdi. Sabancı, gardırobundaki markalı kıyafetleri satışa çıkardı ve elde edilecek gelirin öğrencilerin desteklenmesi için kullanılacağını duyurdu.

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Nazlı Sabancı, iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi olarak biliniyor.

Nazlı Sabancı, iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi olarak biliniyor.

Nazlı Sabancı, sosyete ve magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Tarzı ve lüks markalara olan ilgisiyle sık sık gündeme geliyor.

Sabancı, geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun oldu.

Sabancı, geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun oldu.

Sabancı, geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun olmasıyla da gündeme gelmişti. Mezuniyet gününde eşi Hacı Sabancı ile yaptığı paylaşımlar geniş yankı uyandırmıştı.

Gardırobundaki kıyafetleri satışa çıktı!

Gardırobundaki kıyafetleri satışa çıktı!

Sabancı'nın kıyafetleri, sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarıyla öne çıkan bir platformda satışa sunuluyor. Kullanılmayan ya da ihtiyaç fazlası ürünleri sosyal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen platform, satışlardan elde edilen geliri çeşitli sosyal projelere aktarıyor.

Sabancı'nın kıyafetlerinden elde edilecek gelirin ise öğrencilerin desteklenmesi için kullanılacağı belirtildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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