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90'ların Efsane Sunucusu Esra Ceyhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

90'ların Efsane Sunucusu Esra Ceyhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 15:42
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A'dan Z'ye programıyla 90'lı yılların televizyon yıldızlarından biri olan Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor ve çoğu zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Ceyhan, daha önce görünüşüne yönelik estetik sorularına 'Botoks da yok dolgu da' diyerek yanıt vermişti. Sunucunun son paylaştığı fotoğraflar da sosyal medyada yine ilgi gördü ve takipçileri yorumlarda görünümünün sırrını merak etti.

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Esra Ceyhan, özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim.

Esra Ceyhan, özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim.

Televizyonculuğun kamera arkasından gelen Esra Ceyhan, kariyerinin en bilinen dönemini Esra Ceyhan'la A'dan Z'yeprogramıyla yaşadı. 1997'de atv'de izleyiciyle buluşan program, uzun yıllar gündüz kuşağının tanınan yapımları arasında yer aldı. Konukları, sohbetleri ve farklı konulara uzanan yayınlarıyla Ceyhan, pek çok evin günlük televizyon alışkanlığının bir parçası oldu.

Ekran yolculuğunu daha sonra farklı kanallarda sürdüren sunucu, TV8, Kanal D ve TRT'de de programlar yaptı. Televizyon dışındaki çalışmalarıyla da hatırlanan Ceyhan, Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde kamera karşısına geçmişti.

Uzun süredir televizyon ekranlarında görmediğimiz Ceyhan'ın son paylaşımları dikkat çekti.

Uzun süredir televizyon ekranlarında görmediğimiz Ceyhan'ın son paylaşımları dikkat çekti.

Bir dönem hemen her gün izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan, artık takipçileriyle daha çok sosyal medya üzerinden buluşuyor. Hayatından anlar paylaşan sunucunun yeni fotoğrafları da onu A'dan Z'ye döneminden hatırlayanların ilgisini çekti.

Sabah'ın haberine göre, Ceyhan güncel görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Ancak görünümüne ilişkin yorumların ardından hatırlatılan “Botoks da dolgu da yok” açıklaması yeni değil; sunucu bu sözleri daha önce kendisine yöneltilen sorular üzerine söylemişti.

Esra Ceyhan, yalnızca estetik sorularına değil, kilosu üzerinden yapılan kırıcı yorumlara da yanıt vermişti.

Esra Ceyhan, yalnızca estetik sorularına değil, kilosu üzerinden yapılan kırıcı yorumlara da yanıt vermişti.

Fotoğrafları üzerine botoks ve dolgu yaptırıp yaptırmadığı sorulan Ceyhan, “Botoks da dolgu da yok” diyerek bu işlemleri yaptırmadığını belirtmişti. Sunucunun geçmiş açıklaması, son görünümünün konuşulmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Haberler

Ceyhan, daha önce kilosu nedeniyle maruz kaldığı yorumlara da tepki göstermişti. Bir insanın kilosuyla dalga geçmenin ve ona zorbalık yapmanın normal olmadığını söyleyen sunucu, dış görünüş üzerinden yapılan aşağılayıcı yorumlara karşı çıkmıştı. Böylece paylaşımlarının ardından konuşulan yalnızca görünümü değil, bu yorumlara karşı koyduğu tavır da olmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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