90'ların Efsane Sunucusu Esra Ceyhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Televizyonculuğun kamera arkasından gelen Esra Ceyhan, kariyerinin en bilinen dönemini Esra Ceyhan'la A'dan Z'yeprogramıyla yaşadı. 1997'de atv'de izleyiciyle buluşan program, uzun yıllar gündüz kuşağının tanınan yapımları arasında yer aldı. Konukları, sohbetleri ve farklı konulara uzanan yayınlarıyla Ceyhan, pek çok evin günlük televizyon alışkanlığının bir parçası oldu.

Ekran yolculuğunu daha sonra farklı kanallarda sürdüren sunucu, TV8, Kanal D ve TRT'de de programlar yaptı. Televizyon dışındaki çalışmalarıyla da hatırlanan Ceyhan, Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde kamera karşısına geçmişti.