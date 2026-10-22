90'ların Efsane Sunucusu Esra Ceyhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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A'dan Z'ye programıyla 90'lı yılların televizyon yıldızlarından biri olan Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor ve çoğu zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Ceyhan, daha önce görünüşüne yönelik estetik sorularına 'Botoks da yok dolgu da' diyerek yanıt vermişti. Sunucunun son paylaştığı fotoğraflar da sosyal medyada yine ilgi gördü ve takipçileri yorumlarda görünümünün sırrını merak etti.
Esra Ceyhan, özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim.
Uzun süredir televizyon ekranlarında görmediğimiz Ceyhan'ın son paylaşımları dikkat çekti.
Esra Ceyhan, yalnızca estetik sorularına değil, kilosu üzerinden yapılan kırıcı yorumlara da yanıt vermişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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