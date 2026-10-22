Çamaşır Yıkarken Elektrik Faturasını Farkında Olmadan Artıran 5 Alışkanlık
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Çamaşır makinesinin faturaya yansıyan payını yalnızca enerji sınıfı belirlemiyor; seçilen sıcaklık, program ve makineye konan çamaşır miktarı da hesabı doğrudan değiştiriyor. İngiltere merkezli enerji karşılaştırma platformu Selectra'nın verilerine göre bir yıkamada harcanan elektriğin yaklaşık yüzde 80'i tamburu döndürmeye değil, suyu ısıtmaya gidiyor. Düğmeyi çevirirken yapılan küçük tercihler bu yüzden ay sonunda gelen faturada hissediliyor. Çoğumuzun alışkanlıkla tekrarladığı beş hata ise ilk bakışta oldukça masum görünüyor.
Kaynak: Selectra UK
Her yıkamayı 60 derecede yapmak harcanan elektriği ikiye katlıyor
Yarım dolu makineyi çalıştırmak tasarruf gibi görünse de tersi oluyor
Eko program uzun sürüyor diye kaçanlar daha fazla elektrik harcıyor
Fazla deterjan ve temizlenmeyen filtre makineyi daha çok yoruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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