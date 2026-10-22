Çamaşır Yıkarken Elektrik Faturasını Farkında Olmadan Artıran 5 Alışkanlık

Beyazların ancak sıcak suda temizleneceği inancı pek çok evde hala geçerli. Oysa 60 derecelik bir yıkama yaklaşık 1,3 kilovatsaat elektrik harcarken aynı yük 30 derecede bunun yarısı kadar enerjiyle yıkanabiliyor. Haftada dört kez makine çalıştıran bir evde bu fark yılda 135 kilovatsaate yaklaşıyor.

Günümüz deterjanlarının çoğu düşük sıcaklıkta işe yarayacak şekilde üretildiği için günlük kıyafetlerde 30-40 derece çoğu zaman yeterli oluyor. Yüksek sıcaklığı havlu, nevresim ya da evde hasta biri olduğunda kullanılan çamaşırlara saklamak daha mantıklı. Programı seçmeden önce kıyafetin etiketine bakmak da hem kumaşı hem bütçeyi koruyor.