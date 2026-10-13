Mutfakta Faturayı Gizlice Kabartan 7 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Elektrik faturaları, özellikle kış aylarında kombilerin ve ısıtıcıların çalışmasıyla artıyor. Evde en çok enerji harcayan yerlerin başında da mutfak geliyor. Fırın, ocak, su ısıtıcı, buzdolabı ve bulaşık makinesi her gün belki de defalarca çalışıyor.

Faturayı kabartan ise çoğu zaman cihazların kendisi değil, onları nasıl kullandığımız. İşte, İngiltere'deki Enerji Tasarrufu Vakfı (Energy Saving Trust) gibi kuruluşların da dikkat çektiği, mutfakta neredeyse herkesin yaptığı 7 hata!

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