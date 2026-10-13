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Mutfakta Faturayı Gizlice Kabartan 7 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Mutfakta Faturayı Gizlice Kabartan 7 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Elektrik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:02
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Elektrik faturaları, özellikle kış aylarında kombilerin ve ısıtıcıların çalışmasıyla artıyor. Evde en çok enerji harcayan yerlerin başında da mutfak geliyor. Fırın, ocak, su ısıtıcı, buzdolabı ve bulaşık makinesi her gün belki de defalarca çalışıyor.

Faturayı kabartan ise çoğu zaman cihazların kendisi değil, onları nasıl kullandığımız. İşte, İngiltere'deki Enerji Tasarrufu Vakfı (Energy Saving Trust) gibi kuruluşların da dikkat çektiği, mutfakta neredeyse herkesin yaptığı 7 hata!

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1. Tek kişilik yemek için koca fırını yakmak

1. Tek kişilik yemek için koca fırını yakmak

Birkaç parça tavuk ya da bir porsiyon patates için bütün fırını ısıtmak, enerjinin büyük kısmını boşa harcamak demek. Fırının içindeki tüm hava hacmi ısınmadan yemeğiniz pişmeye başlamıyor.

Enerji Tasarrufu Vakfı'nın hesaplarına göre küçük porsiyonları airfryer'da pişirmek, elektrikli fırına göre daha ucuza geliyor. Isıtma için mikrodalga da benzer şekilde daha az enerji harcıyor.

2. Fırını erken açıp kapağını sık sık açmak

2. Fırını erken açıp kapağını sık sık açmak

Eve gelir gelmez fırını açıp yemeği uzun süre sonra içine koymak, fırını boş yere çalıştırmak anlamına geliyor. Zamanlayıcı kullanmak ya da fırının sıcaklığa ulaştığını takip etmek bu kaybı önlüyor.

'Pişti mi?' diye kapağı her açtığınızda içerideki sıcak hava kaçıyor ve fırın tekrar ısınmak için fazladan çalışıyor. Bunun yerine fırının camından kontrol etmek yeterli.

Fırını açmışken diğer rafları da kullanmayı unutmayın. Aynı anda birden fazla yemeği pişirmek, fırını iki kez çalıştırmaktan çok daha verimli.

3. Tencereye uymayan ocak gözü seçmek ve kapaksız pişirmek

3. Tencereye uymayan ocak gözü seçmek ve kapaksız pişirmek

Küçük bir tencereyi büyük bir ocak gözüne koyduğunuzda, ısının bir kısmı tencereye değil havaya gidiyor. Özellikle elektrikli ocaklarda tencerenin tabanı ocak gözüyle aynı boyutta olmalı.

Kapağı kapalı pişirmek de su ve yemeklerin çok daha çabuk ısınmasını sağlıyor. Böylece ocak daha kısa süre çalışıyor.

4. Su ısıtıcısını tepeleme doldurmak

4. Su ısıtıcısını tepeleme doldurmak

Bir bardak çay ya da kahve için kettle'ı tamamen doldurup kaynatmak, kullanmayacağınız suyu da ısıtmak demek. Bu da her seferinde fazladan elektrik harcanmasına yol açıyor.

Enerji Tasarrufu Vakfı'na göre yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatmak, yıl boyunca faturada fark yaratıyor. Kettle'ın içindeki kireç tabakası da suyun daha geç ısınmasına neden olabiliyor; düzenli kireç temizliği bu yüzden önemli.

5. Buzdolabını tıka basa doldurmak ve ayarını hiç kontrol etmemek

5. Buzdolabını tıka basa doldurmak ve ayarını hiç kontrol etmemek

Buzdolabını aşırı doldurmak, içerideki hava kanallarını kapatıyor. Soğuk hava düzgün dolaşmadığı için cihaz daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Sıcaklık ayarını gereğinden düşük tutmak da enerji israfına yol açıyor. Uzmanların önerdiği değerler buzdolabı için 3-4 derece, dondurucu için eksi 18 derece.

Dondurucuda kalın bir buz tabakası oluştuysa, bu da cihazın daha çok çalışmasına neden oluyor. Buzlanan dondurucuyu düzenli olarak eritmek gerekiyor.

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6. Buzdolabının arkasını hiç temizlememek

6. Buzdolabının arkasını hiç temizlememek

Buzdolabının arkasında ya da altında bulunan ve kondenser bobini denen ızgaralar, içeriden çekilen ısıyı dışarı atıyor. Bu bobinler toz, kir ve evcil hayvan tüyüyle tıkandığında buzdolabı ısıyı atmakta zorlanıyor ve daha fazla enerji harcıyor.

Uzmanlar bu bobinlerin 6 ila 12 ayda bir temizlenmesini öneriyor. Buzdolabını fırının hemen yanına ya da güneş alan bir noktaya koymak da cihazın içini serin tutmak için daha fazla çalışmasına yol açıyor.

7. Eski cihazlarda ısrar etmek ve eko programı kullanmamak

7. Eski cihazlarda ısrar etmek ve eko programı kullanmamak

Eski buzdolabı, bulaşık makinesi ya da fırınlar, yeni modellerdeki enerji tasarrufu teknolojilerine sahip değil. Bu yüzden aynı işi yaparken çok daha fazla elektrik harcıyorlar. Yeni bir cihaz alırken enerji sınıfı etiketine bakmak, uzun vadede faturaya en büyük etkiyi yapıyor.

Bulaşık makinesinde ise sürekli yoğun programı seçmek yerine eko programını kullanmak enerji tüketimini düşürüyor. Eko programlar daha uzun sürse de suyu daha düşük sıcaklıkta ısıttığı için daha az elektrik harcıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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