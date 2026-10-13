Mutfakta Faturayı Gizlice Kabartan 7 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz
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Elektrik faturaları, özellikle kış aylarında kombilerin ve ısıtıcıların çalışmasıyla artıyor. Evde en çok enerji harcayan yerlerin başında da mutfak geliyor. Fırın, ocak, su ısıtıcı, buzdolabı ve bulaşık makinesi her gün belki de defalarca çalışıyor.
Faturayı kabartan ise çoğu zaman cihazların kendisi değil, onları nasıl kullandığımız. İşte, İngiltere'deki Enerji Tasarrufu Vakfı (Energy Saving Trust) gibi kuruluşların da dikkat çektiği, mutfakta neredeyse herkesin yaptığı 7 hata!
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1. Tek kişilik yemek için koca fırını yakmak
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2. Fırını erken açıp kapağını sık sık açmak
3. Tencereye uymayan ocak gözü seçmek ve kapaksız pişirmek
4. Su ısıtıcısını tepeleme doldurmak
5. Buzdolabını tıka basa doldurmak ve ayarını hiç kontrol etmemek
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6. Buzdolabının arkasını hiç temizlememek
7. Eski cihazlarda ısrar etmek ve eko programı kullanmamak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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