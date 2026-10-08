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Fırını Tencere ve Tava Dolabı Olarak Kullananlar Yandı

Fırını Tencere ve Tava Dolabı Olarak Kullananlar Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:48
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Mutfakta yer açmak için tencere ve tavaları kullanılmayan fırının içinde saklamak pek çok evde alışkanlık haline gelmiş durumda. Uzmanlar ise fırının hiçbir şey için depo olarak kullanılmamasını öneriyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Fırında unutulan eşyalar, fırın çalıştırıldığında yangına yol açabiliyor.

Fırında unutulan eşyalar, fırın çalıştırıldığında yangına yol açabiliyor.

İtfaiye ekipleri fırında eşya saklayıp kullanmadan önce çıkarmayı unutmanın karşılaştığı yangın tehlikelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Yanıcı eşyaların ocaktan en az 30 cm uzakta tutulması ve fırının hiçbir şekilde depolama için kullanılmaması öneriliyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir apartman dairesi, fırında saklanan eşyalar yüzünden dumanla doldu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir apartman dairesi, fırında saklanan eşyalar yüzünden dumanla doldu.

Mayıs 2025'te De Pere kentindeki dairede çıkan yangının nedeni, fırında saklanan yanıcı malzemeler olarak belirlendi. De Pere İtfaiyesi de olayın ardından vatandaşlara fırında hiçbir malzeme saklamamaları gerektiğini hatırlattı.

Ocağın üstü de küçük ev aletleri için güvenli bir saklama alanı değil.

Ocağın üstü de küçük ev aletleri için güvenli bir saklama alanı değil.

Duluth İtfaiyesi'ne göre airfryer, elektrikli tava ve yavaş pişirici gibi küçük ev aletlerinin ocak üstünde bırakılması da güvenli değil. Bu aletlerin çoğunun plastik gövdesi, ocak açıldığında alev alabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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