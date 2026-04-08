Fırın Kapağına Havlu Asanlar Büyük Hata Yapıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 13:54

Mutfak havluları günlük hayatta elimizin en çok gittiği yardımcıların başında geliyor. Kimi zaman ellerimizi kurulamak, kimi zaman sıcak tencereyi tutmak, kimi zaman da fırından çıkan tepsiyi taşımak için bu havluları kullanıyoruz. İşimiz bittiğinde ise çoğu kişi pratik olsun diye havluyu fırın kapağına asıyor. Ancak uzmanlara göre masum görünen bu alışkanlık, mutfakta hem hijyen hem de güvenlik açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Üstelik yangından cihaz arızasına kadar uzanan riskler, sanıldığından çok daha büyük. 

Gelin, uzmanların dikkat çektiği o uyarılara birlikte bakalım.

Mutfakta kullanılan havlular, neredeyse gün boyunca farklı amaçlarla elden ele dolaşan en pratik eşyalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bulaşıkları kurularken, elleri silerken, meyve sebze kuruturken, sıcak tencereyi ya da fırın tepsisini tutarken sık sık bu bezlere başvuruluyor. Hatta birçok kişi, yemek yaparken elinin altında olsun diye havluyu doğrudan fırın kapağına asmayı tercih ediyor. İlk bakışta düzenli ve kullanışlı görünen bu alışkanlık ise uzmanlara göre mutfakta fark edilmeden büyüyen bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Uzmanların en çok dikkat çektiği konuların başında çapraz bulaşma riski geliyor. Çünkü mutfak havluları aynı gün içinde birçok farklı yüzeye temas edebiliyor. Eller siliniyor, tezgah toparlanıyor, sıcak kaplar tutuluyor, bazen de yiyeceklerin temas ettiği yüzeyler bu havluyla kuruluyor. Eğer bu havlu, yemek yaparken kirli ellerle sık sık dokunulan fırın kapağı tutacağına asılıyorsa, üzerindeki mikrop yükü daha da artabiliyor. Özellikle çiğ et, tavuk, hamur işi kalıntıları veya yağlı ellerle temas eden kulplar, havlunun hijyenini ciddi şekilde bozabiliyor.

Bir diğer önemli tehlike ise havlunun yere temas etme ihtimali.

Fırın kapağı açıldığında kulpa asılı havlu kayabiliyor, aşağı sarkabiliyor ya da doğrudan zemine düşebiliyor. Mutfak zemini ise ev içinde en çok kirlenen alanlardan biri. Ayakkabı izi, yemek kırıntıları, sıvı dökülmeleri ve görünmeyen bakteriler zeminde kolayca birikebiliyor. Yere düşen havlunun yeniden alınıp kullanılmaya devam edilmesi, mikropların ellerden bulaşıklara, bulaşıklardan da yiyeceklere taşınmasına neden olabiliyor.

Uzmanların uyardığı en ciddi başlıklardan biri de yangın riski. Fırın çalışırken kapağa yakın bölgelerde sıcaklık ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Özellikle sıcak hava çıkış noktalarına yakın şekilde asılan bir havlu, uzun süre ısıya maruz kaldığında tehlikeli hale gelebiliyor. Eğer havlu sentetik karışımlı bir kumaştan yapılmışsa, yüksek ısıyla birlikte çok daha hızlı şekilde erime, kararma ya da tutuşma riski doğabiliyor. Gazlı ocak kullanılan mutfaklarda ise bu risk daha da artıyor. Yükselen ısı ve açık alev etkisi, havlunun saniyeler içinde yanmasına neden olabiliyor.

Bunun yanında fırının havalandırma düzeni de bozulabiliyor.

Fırın kapaklarında ve çevresinde bulunan hava çıkış noktaları, cihazın iç ısısını dengede tutmak için tasarlanıyor. Havlunun bu alanları kapatması, sıcak havanın doğru şekilde dağılmasını engelleyebiliyor. Bu durum hem cihazın performansını düşürüyor hem de iç bölümdeki elektronik parçaların gereğinden fazla ısınmasına yol açabiliyor. Uzun vadede bu alışkanlık, elektronik aksamda arıza riskini artırabiliyor.

Uzmanlara göre havlunun kapakta uzun süre asılı kalması, menteşe ve kapak yapısında deformasyona da neden olabiliyor. İlk başta önemsiz gibi görünen ekstra ağırlık, zaman içinde kapağın hizasında bozulmaya, menteşelerde gevşemeye ve fırının tam kapanmamasına yol açabiliyor. Kapak tam kapanmadığında ise içeride tutulması gereken ısı dışarı sızıyor. Bu da hem yemeklerin daha geç pişmesine hem de gereksiz enerji tüketimine neden oluyor. Kısacası küçük bir alışkanlık, zamanla hem mutfak güvenliğini hem de elektrik faturasını etkileyebiliyor.

Bir başka risk de cam yüzeyde oluşabilecek ısı dengesizliği.

Fırın kapağındaki cam, ısıyı belirli bir düzende karşılamak üzere tasarlanıyor. Ancak camın bir bölümünün havlu ile kapatılması, bazı bölgelerin farklı hızda ısınıp soğumasına neden olabiliyor. Eğer havlu nemliyse ya da mutfak ortamında ani sıcaklık farkı varsa, bu durum cam yüzeyde gerilim oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu tip düzensiz ısınmaların uzun vadede çatlama riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Hijyen açısından bakıldığında havluların yağ, buhar ve koku emmesi de ayrı bir sorun yaratıyor. Fırının hemen önünde duran bir havlu, pişen yemeklerden çıkan yağlı buharı ve kokuyu kolayca içine çekebiliyor. Sürekli nemlenen ve kirlenen bu yapı, bakteri oluşumu için uygun bir ortam hazırlıyor. Düzenli yıkanmayan havlular zamanla kötü koku yapabiliyor, hatta küf ve mikrop taşıyan bir yüzeye dönüşebiliyor.

Uzmanların ortak önerisi ise oldukça net: Mutfak havluları, fırın kapağına değil, ısı kaynaklarından uzak, temiz ve kuru bir askıya asılmalı. Lavaboya çok yakın olmayan, doğrudan zemine sarkmayacak bir kanca ya da duvar askılığı bunun için daha güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
