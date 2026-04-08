Fırın Kapağına Havlu Asanlar Büyük Hata Yapıyor

Bulaşıkları kurularken, elleri silerken, meyve sebze kuruturken, sıcak tencereyi ya da fırın tepsisini tutarken sık sık bu bezlere başvuruluyor. Hatta birçok kişi, yemek yaparken elinin altında olsun diye havluyu doğrudan fırın kapağına asmayı tercih ediyor. İlk bakışta düzenli ve kullanışlı görünen bu alışkanlık ise uzmanlara göre mutfakta fark edilmeden büyüyen bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Uzmanların en çok dikkat çektiği konuların başında çapraz bulaşma riski geliyor. Çünkü mutfak havluları aynı gün içinde birçok farklı yüzeye temas edebiliyor. Eller siliniyor, tezgah toparlanıyor, sıcak kaplar tutuluyor, bazen de yiyeceklerin temas ettiği yüzeyler bu havluyla kuruluyor. Eğer bu havlu, yemek yaparken kirli ellerle sık sık dokunulan fırın kapağı tutacağına asılıyorsa, üzerindeki mikrop yükü daha da artabiliyor. Özellikle çiğ et, tavuk, hamur işi kalıntıları veya yağlı ellerle temas eden kulplar, havlunun hijyenini ciddi şekilde bozabiliyor.