Terk Edilmiş Köyler İçin Çılgın Plan: Aylık Para, Ücretsiz Ev!

Bu rakam, Avrupa Birliği'nin kırsal bölge tanımlamasının çok altında. Özellikle kuzeybatıdaki Galicia bölgesi ve Kantabrik Dağları'nın eteklerindeki köyler, demografik bir krize sürükleniyor. Ourense ili, bu sorunun en keskin yaşandığı yerlerden biri.

Rubiá belediyesi, bu dramatik tablonun belki de en çarpıcı örneklerinden birini sunuyor. 300 nüfuslu bu küçük belediye, yeni sakinleri çekmek için aylık 100-150 Euro hibe veriyor. Belediye Başkanı Román Rodríguez'in açıkladığı programa göre, Rubiá'ya yerleşen her yeni aile, ilk altı ay boyunca bu hibeden yararlanabiliyor. 'Köyümüz ölmesin diye elimizden geleni yapıyoruz' diyen Rodríguez, programın başlatıldığı 2019'dan bu yana 12 yeni ailenin gelebildiğini belirtiyor.

Kantabrik Dağları'nın en yüksek zirvelerinin bulunduğu Picos de Europa bölgesi, başka bir strateji benimsiyor. Asturias özerk topluluğundaki küçük köyler, şehirli ailelere ücretsiz ev teklif ediyor. Cabrales, Cangas de Onís ve Llanes gibi belediyeler, restore edilmiş geleneksel evleri 10-20 yıllığına ücretsiz kullanıma sunuyor.