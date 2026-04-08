Yüzde Yüz Artmıştı: Bir İlde Kiralar 5 Bin TL'ye Kadar Düştü
2023’te yaşanan deprem sonrası kira fiyatlarının adeta uçuşa geçtiği Hatay’da tablo tersine döndü. Teslim edilen deprem konutlarıyla birlikte piyasada arz artarken kiralar ciddi şekilde geriledi. Bazı bölgelerde fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düşerken, ortalama kira bandı 7 ila 12 bin TL arasında şekillenmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en ağır etkilediği illerden biri olan Hatay’da, bir dönem zirveye çıkan kira fiyatları yerini düşüş trendine bıraktı.
Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle TOKİ konutlarının bulunduğu bölgelerde fiyatlar dikkat çekici şekilde geriledi.
Uzmanlar, kira düşüşünün en önemli nedenlerinden birinin konut sayısındaki artış olduğuna dikkat çekiyor.
Öte yandan, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların yaz aylarıyla birlikte kalıcı konutlara geçiş yapması bekleniyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
