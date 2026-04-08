Yüzde Yüz Artmıştı: Bir İlde Kiralar 5 Bin TL'ye Kadar Düştü

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 11:15

2023’te yaşanan deprem sonrası kira fiyatlarının adeta uçuşa geçtiği Hatay’da tablo tersine döndü. Teslim edilen deprem konutlarıyla birlikte piyasada arz artarken kiralar ciddi şekilde geriledi. Bazı bölgelerde fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düşerken, ortalama kira bandı 7 ila 12 bin TL arasında şekillenmeye başladı. 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en ağır etkilediği illerden biri olan Hatay’da, bir dönem zirveye çıkan kira fiyatları yerini düşüş trendine bıraktı.

Depremin hemen ardından yaşanan yoğun talep nedeniyle fiyatlar hızla yükselirken, devletin yürüttüğü konut projelerinin tamamlanmasıyla birlikte piyasada dengeler değişmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte on binlerce yeni konutun hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar da kademeli olarak yeni evlerine yerleşiyor. Toplamda 98 bini aşkın bağımsız bölümün teslim sürecine girmesi, kira piyasasında arzı ciddi ölçüde artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle TOKİ konutlarının bulunduğu bölgelerde fiyatlar dikkat çekici şekilde geriledi.

Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, geçtiğimiz yıl 11-12 bin TL seviyelerinde olan kiralar, bugün bazı dairelerde 5-6 bin TL bandına kadar düşmüş durumda. Ortalama kira fiyatları ise 7 bin TL ile 12-13 bin TL arasında değişiyor.

Fiyatlardaki bu farklılıkta dairenin bulunduğu kat, cephe, konum ve şehir merkezine uzaklık gibi kriterler belirleyici oluyor. Özellikle merkeze uzak ya da alt katlarda bulunan konutlarda daha düşük fiyatlar dikkat çekiyor.

Uzmanlar, kira düşüşünün en önemli nedenlerinden birinin konut sayısındaki artış olduğuna dikkat çekiyor.

Daha önce sınırlı seçenek nedeniyle yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kalan kiracılar, bugün alternatiflerin çoğalmasıyla daha düşük fiyatlı evlere yönelebiliyor. Bu durum da ev sahiplerini fiyat indirmeye zorluyor.

Öte yandan, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların yaz aylarıyla birlikte kalıcı konutlara geçiş yapması bekleniyor.

Bu sürecin hem talebi artıracağı hem de piyasada yeni bir hareketlilik yaratacağı öngörülüyor. Ancak uzmanlara göre konut arzının yüksek seyretmesi nedeniyle kiralarda yeniden ciddi bir yükseliş beklenmiyor.

Sektör temsilcileri, yaz döneminde TOKİ konutlarında doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşabileceğini ifade ederken, artan yerleşimle birlikte piyasanın daha da oturacağını belirtiyor. Buna rağmen mevcut tablo, Hatay’da kira fiyatlarının artık daha ulaşılabilir seviyelere indiğini gösteriyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
