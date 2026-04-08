Tereyağını Doğrudan Buzdolabına Koyanlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
08.04.2026 - 08:57

Tereyağı çoğu mutfağın vazgeçilmezi ama onu nasıl sakladığımız, lezzetini sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Pek çok kişi alışkanlıkla doğrudan buzdolabına kaldırsa da, bu yöntem her zaman en doğru tercih olmayabilir. Uzmanlara göre tereyağının türüne ve ortam koşullarına göre saklama şekli değişmeli.

İşte tereyağını ilk günkü gibi korumanın püf noktaları…

Tereyağı, yüksek yağ oranı sayesinde doğal olarak dayanıklı bir ürün.

Özellikle tuzlu olanlar, içerdikleri tuz sayesinde bakterilere karşı daha dirençli oluyor. Bu nedenle serin bir ortamda, kısa süreliğine oda sıcaklığında saklanmaları genellikle sorun yaratmıyor. Ancak ortam ısısı yükseldikçe işler değişiyor.

Tuzlu ve tuzsuz farkı kritik

Tuzlu tereyağı, serin bir mutfakta birkaç gün boyunca dışarıda kalabilir. Fakat sıcaklık 20-21 derecenin üzerine çıktığında yumuşayıp formunu kaybetmeye başlar. Bu noktada buzdolabı devreye girmeli. Buzdolabında ise uygun koşullarda haftalarca tazeliğini koruyabilir.

Tuzsuz tereyağı ise çok daha hassas.

Koruyucu etkisi olmadığı için mutlaka buzdolabında saklanması gerekiyor. Üstelik rastgele bir rafa değil, daha stabil ısıya sahip arka bölümlerde muhafaza edilmesi öneriliyor.

En büyük hata: açıkta bırakmak

Tereyağının en büyük düşmanı hava ve ışık. Açıkta bırakılan tereyağı hem kokuları hızla içine çeker hem de yapısı bozulur. Bu yüzden hava almayan, mümkünse ışık geçirmeyen bir kapta saklamak en doğru yöntemlerden biri.

Ayrıca tereyağını ocak, fırın, kahve makinesi gibi ısı yayan cihazların yakınında tutmak da büyük hata. Bu durum ürünün hızla erimesine ve tadının değişmesine yol açabilir.

Dondurmak mümkün ama doğru şekilde

Uzun süre kullanmayacaksanız tereyağını dondurmak iyi bir seçenek. Ancak kullanmadan önce aceleyle çözdürmek yerine buzdolabında yavaş yavaş çözülmesine izin vermek gerekiyor. Hatta pratik bir yöntem olarak, kullanmadan önce küçük parçalara ayırıp dondurmak işinizi kolaylaştırabilir.

Kısacası tereyağını saklarken tek bir doğru yok; önemli olan türüne ve bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre hareket etmek. Doğru koşullarda saklanan tereyağı hem daha uzun ömürlü oluyor hem de o eşsiz aroması kaybolmuyor.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
